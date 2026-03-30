Ki pótolhatja idén nyártól Mohamed Szalahot Liverpoolban?

Vajon kit szerződtet a Liverpool Mohamed Szalah helyére? Mint kiderült, az egyiptomi szélső a nyáron kilenc év után távozik, ami még akkor is nagy érvágás, ha a most futó idényben erősen visszaesett a teljesítménye. A klub vezetősége olyan jobbszélsőt akar igazolni, aki sokoldalúságával, gyorsaságával és cselezőkészségével kiemelkedő teljesítményre képes, de fontos szempont a kora is – mindenképpen 25 évesnél fiatalabb legyen. További lényeges tényező Arne Slot menedzser bizonytalan jövője, ám a The Athletic ettől függetlenül összegyűjtött öt futballistát, aki jó megoldást jelenthet a Liverpoolnak.

Michael Olise (Bayern München)

Ő lenne minden szempontból az optimális igazolás, igaz, Liverpoolba érkezése eléggé valószínűtlennek tűnik. A 24 éves szélső a második idényét futja a bajoroknál, és semmi sem utal arra, hogy vissza akarna térni Angliába. Az európai bajnokságokat figyelve egyetlen játékos sem adott több gólpasszt (19) nála, cselezőkészsége és gyorsasága kiemelkedő, lövései pedig rendre veszélyesek. Amióta a Crystal Palace-től a Bayern Münchenbe szerződött, átlagban legalább egy gólt szerez vagy egy gólpasszt ad meccsenként. Jelenleg az egyik legjobb formában lévő futballista Európában.

Yan Diomande (RB Leipzig)

A 19 éves elefántcsontparti támadó mindenképpen a hosszú távú befektetések közé tartozna, de a jelenben is megoldás lehet. Az Egyesült Államokban nevelkedett, tavaly nyáron szerződött a Leganéstől az RB Leipzighez, s rögtön berobbant a Bundesligába. Elsősorban jobbszélső, de a másik oldalon is bevetető, szeret és tud is cselezni, az európai topligákat tekintve csak Víctor Munoz (Osasuna), Vinícius Júnior (Real Madrid) és Lamine Yamal (FC Barcelona) cselez többet. Tizenegy gólnál és nyolc gólpassznál jár az idényben, jó kérdés, hogy klubja mennyit kérne a csiszolatlan gyémántért…

Rayan (AFC Bournemouth)

A 19 éves támadó 2025-ben kiemelkedő idényt futott Brazíliában, 14 bajnoki gólt szerzett – berobbant az élvonalba. A Vasco da Gama idén januárban csaknem 30 millió eurót kapott a Bournemouthtól a játékjogáért, s habár még mindig szokja az angol futballt, különleges képeségeit már megmutatta. Gyors és jól cselez, a jobb szélről befelé húzva előszeretettel hozza lövőhelyzetbe magát. Tóth Alex csapattársának szerződésében 100 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, mindent egybevéve érthető, hogy miért. A Liverpool és a Bournemouth kapcsolata kiváló, a „vörösök” sportigazgatója, Richard Hughes ezelőtt tíz évig dolgozott a „cseresznyéseknél” technikai igazgatóként, Kerkez Milost pedig tőlük igazolták. Érdekesség, hogy Rayan három meccsen pályára lépett a jelenleg a ZTE-t erősítő Maxsuell Alegriával a Vascóban.

Malick Fofana (Lyon)

Nem is olyan régen szerződtetni akarta a Chelsea és az Everton is, de végül Lyonban maradt. A 20 éves belga szélső 2024 januárjában igazolt a francia csapatba 20 millió euróért, azóta 17 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. Tavaly októberben súlyos bokasérülést szenvedett, fél év után most tért vissza a pályára. Mindkét szélen bevethető, mindkét lábát jól használja, nagyszerűen cselez, bátran vállalja az egy az egy elleni párharcokat. Vélhetően nem kerülne olyan sokba, mint a listán található többi futballista.

Yankuba Minteh (Brigthon)

Arne Slot jól ismeri őt, a Feyenoordban együtt dolgoztak és nyertek Holland Kupát. A Newcastle kölcsönjátékosaként a holland élvonalban tíz gólt és öt gólpasszt jegyzett, ezt követően igazolt 35 millió euróért a Brightonba. A gambiai szélső elsősorban a jobb szélen veszélyes, mindkét lábát kitűnően használja, gyors, a legutóbbi, Liverpool elleni bajnokin mindkét oldalon feltűnt, s jó teljesítményt nyújtott. A 21 éves szélsőnek leginkább a döntéshozatalban és a védekezésben kell fejlődnie, ebben korábbi edzője, Arne Slot tudna neki segíteni.