Távozna a Liverpool Európa-bajnoka, aki a fizetéscsökkentésbe is belemenne – sajtóhír

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, Federico Chiesa nyitott arra, hogy a jelenlegi, évi hatmillió eurós liverpooli fizetésénél kevesebbért folytassa pályafutását Torinóban. A szélső állítólag felvette a kapcsolatot néhány korábbi juventusos csapattársával, ami tovább erősíti a visszatérés lehetőségét.

Alig másfél évvel a Juventus elhagyása után Chiesa nyitott a „hazatérésre”, azonban az átigazolás kulcsa jelenleg a két klub kezében van. A „zebráknak” meg kell egyezniük a Liverpoollal az átigazolási díjról és a szerződés részleteiről.

A forrás szerint az angol klub kizárólag végleges eladásban gondolkodik, míg a Juventus inkább egy kölcsönszerződést preferálna, amelyhez teljesítményhez kötött kötelező vásárlási opció társulna. A 28 éves játékos helyzete azért is kényes, mert a mostani idényben eddig csupán 529 játékpercet kapott, 21 mérkőzésen két gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Chiesa jövője így továbbra is kérdéses, de az olasz támadó elszántsága egyre inkább a Juventus felé billenti a mérleg nyelvét.