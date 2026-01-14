Nemzeti Sportrádió

Távozna a Liverpool Európa-bajnoka, aki a fizetéscsökkentésbe is belemenne – sajtóhír

2026.01.14. 11:42
Federico Chiesa újra az olasz focira vágyik (Fotó: Getty Images)
Juventus átigazolás Federico Chiesa Liverpool FC
Az olasz sajtó értesülései szerint Federico Chiesa hajlandó lenne jelentős fizetéscsökkentést vállalni annak érdekében, hogy már januárban visszatérhessen a Juventushoz a Liverpooltól.

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, Federico Chiesa nyitott arra, hogy a jelenlegi, évi hatmillió eurós liverpooli fizetésénél kevesebbért folytassa pályafutását Torinóban. A szélső állítólag felvette a kapcsolatot néhány korábbi juventusos csapattársával, ami tovább erősíti a visszatérés lehetőségét.

Alig másfél évvel a Juventus elhagyása után Chiesa nyitott a „hazatérésre”, azonban az átigazolás kulcsa jelenleg a két klub kezében van. A „zebráknak” meg kell egyezniük a Liverpoollal az átigazolási díjról és a szerződés részleteiről.

A forrás szerint az angol klub kizárólag végleges eladásban gondolkodik, míg a Juventus inkább egy kölcsönszerződést preferálna, amelyhez teljesítményhez kötött kötelező vásárlási opció társulna. A 28 éves játékos helyzete azért is kényes, mert a mostani idényben eddig csupán 529 játékpercet kapott, 21 mérkőzésen két gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Chiesa jövője így továbbra is kérdéses, de az olasz támadó elszántsága egyre inkább a Juventus felé billenti a mérleg nyelvét.

 

