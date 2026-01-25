Kilenccel is vezetett a Dortmund, a végén izgulnia kellett

A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…

A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)

Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)

Később

16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC

16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia)

B-CSOPORT

16.00: Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég)