Kilenccel is vezetett a Dortmund, a végén izgulnia kellett
A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…
A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott.
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)
Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)
Később
16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia)
B-CSOPORT
16.00: Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|10
|9
|–
|1
|339–258
|+81
|18
|2. Metz
|10
|8
|–
|2
|312–265
|+47
|16
|3. Esbjerg
|11
|7
|1
|3
|364–321
|+43
|15
|4. Gloria Bistrita
|10
|6
|–
|4
|306–318
|–12
|12
|5. DEBRECEN
|11
|4
|–
|7
|316–343
|–27
|8
|6. Borussia Dortmund
|11
|4
|–
|7
|312–348
|–36
|8
|7. Storhamar
|11
|2
|–
|9
|282–310
|–28
|4
|8. Buducsnoszt
|10
|1
|1
|8
|244–312
|–68
|3