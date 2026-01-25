Nemzeti Sportrádió

Kilenccel is vezetett a Dortmund, a végén izgulnia kellett

2026.01.25. 17:06
Fotó: Facebook/Storhamar Håndball Elite
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund egyetlen góllal legyőzte a Storhamart.

 

A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…

A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott. 

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)
Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)
Később
16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia)
B-CSOPORT
16.00: Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. GYŐR1091339–258+81 18 
2. Metz1082312–265+47 16 
3. Esbjerg11713364–321+43 15 
4. Gloria Bistrita1064306–318–12 12 
5. DEBRECEN1147316–343–27 
6. Borussia Dortmund1147312–348–36 
7. Storhamar1129282–310–28 
8. Buducsnoszt10118244–312–68 

 

 

Ezek is érdekelhetik