Nem mond le a Bajnokok Ligája-indulásról a Manchester United

2026.01.15. 14:53
Carrick legfőbb célja, hogy visszavezesse a csapatot a BL-be (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Michael Carrick Premier League Manchester United
A Manchester United története egyik legnagyobb zűrzavarában Michael Carricknek kellene a Bajnokok Ligájába vezetnie a csapatot, 17 mérkőzéses beugrása rangadókkal kezdődik.

Csak a nyárig nevezte ki Michael Carricket a Manchester United, és nem is menedzsernek, hanem a szűkebb hatáskörrel felruházott vezetőedzőnek – Ruben Amorim kenyértörést okozó sajtótájékoztatóján ez a különbség igencsak nagy hangsúlyt kapott. A klubvezetőség abban bízik, hogy akkor több lesz az elérhető szakember a csapat élére, mint az idény közepén. A cél ugyanakkor nem változott, a klub korábbi ötszörös bajnok és 2008-as BL-győztes középpályása azt a feladatot kapta Jason Wilcox sportigazgatótól, mint portugál elődje: visszavezetni az együttest a legrangosabb európai kupasorozatba. 

A játékosállományt figyelembe véve még a gondolat is merész, hogy Patrick Dorguval, Diogo Dalot-val, Leny Yoróval vagy Manuel Ugartével Bajnokok Ligája-szereplő legyen a manchesteri csapat, de a Premier League első két helyén álló Arsenal és Manchester City – és egyelőre az őket szorosan követő Aston Villa – mögött akkora a tumultus, hogy kis túlzással bármi megtörténhet. 

Az Afrikai Nemzetek Kupája előtt a csapat két legjobb formát mutató játékosa, Amad Diallo és Bryan Mbeumo végre visszatérhet, ám nagy kérdés, hogy a Middlesbrough-nál négyvédős rendszert alkalmazó Carrick hogy szorít helyet mindkettőjüknek. Mivel a „vörös ördögök” a korai kupakieséseik miatt 1915 óta a legkevesebb mérkőzésüket játsszák egy idényben, Carricknek csak 17 mérkőzése lesz elérni a célt, és már az első néhány nap vízválasztó lesz, hiszen a hétvégén a Man. City, jövő héten az Arsenal ellen kell bizonyítania. Amikor 2021-ben három mérkőzésre beugrott, a Chelsea ellen döntetlent ért el, az Arsenal ellen győzött, és a BL-ben is három pontot szerzett a Villarreal ellen.

 

