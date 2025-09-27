„Szembesültem vele, hogy azért még hosszú az út” – Pécsi Ármin a liverpooli tapasztalatokról

„Az elmúlt hetekben sikerült a beilleszkedés. Még mindig van egy-két apróság, amiben meg kell szoknom az új környezetet és az országot, de jól halad minden. Azt mondhatom, hogy minden rendben van” – kezdte a Spíler TV-nek adott exkluzív interjúját Pécsi Ármin.

A 20 éves kapus már új autót is kapott klubjától: „Kellett két-három nap, amíg megszoktam, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, mint otthon. De jó volt így vezetni, úgy éreztem magam, mintha egy videojátékban lennék.”

Elmondta, gyerekkorában a korábbi liverpooli kiválóság, Fernando Torres volt a kedvenc labdarúgója, de a „vörösök” legendás kapusa, Pepe Reina is nagy hatással volt rá: „Akkor még mezőnyjátékosként tevékenykedtem a focipályán. Valószínűleg egy kilences Torres-mez volt rajtam, és nem a gerrardos. Torres volt a kedvenc játékosom, de már akkor is felfigyeltem Pepe Reinára, aki egészen kiváló kapus volt.”

„Természetesen az álmom az, hogy ebben a klubban játsszak és ennek a klubnak tudjak segíteni. Most úgy próbálok bejönni az edzésekre, hogy először is a konditeremben, a játék fizikai részében fejlődjek. A másik része pedig az, hogy az edzéseken a jó dolgokat vigyem tovább és új dolgokat tanuljak. Nehéz, mert ez egy magasabb szint” – folytatta az interjút a korosztályos válogatott kapus.

Pécsi beszélt arról is, hogy szerinte a türelem a legfontosabb. Úgy fogalmazott, amikor megérkezett a Liverpoolhoz, már tudta, hogy magasabb szintre jutott: „Türelmesnek kell lenni. Közben dolgozni kell, és természetesen várni a lehetőségre. Eljutottam egy magasabb szintre, és szembesültem vele, hogy azért még hosszú az út.”

Nyelvi nehézségek nem nehezítették Pécsi beilleszkedését: „Jó az angolom, idáig nem nagyon volt nehézségem. Talán csak az olyan dolgokban, amiket nem nagyon lehet tanulni; például az U21-esek szlengesebben beszélnek.”

A Puskás Akadémia kapusedzőjének, Balajcza Szabolcsnak a kérdésére válaszolva elmondta: legfontosabb célja, hogy továbbra is fejlődjön és előrelépjen akár rövid, akár hosszú távon. Szavai szerint ha ideje engedi, akkor követi a magyar bajnoki meccseket, így természetesen a Puskás Akadémia teljesítményét is.