„Minek agyal az, akinek fogalma sincs a tényekről?” – Gyökeres a klubváltásáról

Alexander Isak Liverpoolba igazolása mellett a nyár másik hosszan elnyúló procedúrája Viktor Gyökeres és az Arsenal „násztánca” volt. A svéd csatár a Sporting CP színeiben minden sorozatot figyelembe véve 54 gólt szerzett az elmúlt idényben, így igencsak megnőtt az ázsiója a nagy bajnokságok csapatainak körében. A befutó végül az Arsenal lett, de a magyar felmenőkkel rendelkező támadónak minden eszközt be kellett vetnie ahhoz, hogy kicsikarja távozását a portugál csapattól, így honfitársához hasonlóan bojkottálta az edzéseket. Ez a portugál klub szurkolóinál és a vezetőknél is „kiverte a biztosítékot”.

„Sokan vannak, akik olyasmin agyalnak, amiről fogalmuk sincs. Mindenkinek lehet véleménye, és egyszerűen képtelenség mindenkinek a kedvére tenni – nyilatkozta a csatár az Aftonbladetnek. – Nem érzem úgy, hogy bármit is bizonygatnom kellene azoknak, akik nem tudják, hogy mi is történt valójában. Természetesen szomorú volt a búcsú, de nem igazán végződhetett másképp, néha így történnek dolgok az életben. Jobb lett volna, ha szebben ér véget a sztori, de erről nem tehetek. A szabadságomat azért hosszabbítottam meg, mert tárgyaltam, de ezen kívül nem szeretnék arról beszélni, mi volt az oka annak, hogy nem tértem vissza. Kemény időszak volt, de örülök, hogy viszonylag hamar pont került az ügy végére, és még a felkészülési időszakban megérkeztem az Arsenalhoz.”

A lisszaboniak elnöke, Frederico Varandas a médiában élesen kritizálta Gyökerest, akivel a történtek után meglehetősen fagyossá vált a viszony. Aztán a svéd mégiscsak megkapta a zöld utat a távozásra – SMS-ben.

„Ez teljesen normális a futballban, ők a saját érdekieket nézték, azt, hogy mi lenne a legjobb a Sportingnak. Tökéletesen megértem, részemről nincs harag” – jelentette ki a támadó, aki új klubjáról is szót ejtett.

„Címeket akarunk nyerni, ezért mindent megteszünk. Hihetetlenül jó csapatunk van, keményen kell dolgoznunk, hogy az új játékosok mielőbb beépüljenek. Én jól éreztem magam az eddigi meccseken, de mindig lehet jobban játszani. A Liverpool ellen például jól védekeztünk, nem volt sok helyzetük, de olyan nincs, hogy minden mérkőzésen minden a helyén legyen.”