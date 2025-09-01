Áradozott Szoboszlairól a világ egyik legjobb dartsjátékosa

„Kerkez egyelőre nem kezdett a legjobban, de tavaly láttam, hogy fantasztikus védőről van szó. Szoboszlai pedig egészen szenzációs futballista, szenzációs a lövése. A Newcastle ellen is láthattuk, hogy nem ő lőtte a gólt, de szenzációs megoldással hozta helyzetbe a csapattársát” – mondta a Sport TV-nek adott interjújában Stephen Bunting, aki ekkor még nem volt tudatában annak, hogy az Arsenal elleni csúcstalálkozót éppen Szoboszlai elképesztő szabadrúgásával nyeri majd meg a Liverpool.

Bunting az interjúban a Pool kezdőcsapatáról is elmondta a véleményét, így többek között Szoboszlai új szerepköréről is szót ejtett: „Mac Allisternek mindenképp ott a helye, Szoboszlainak is és Wirtznek. Gravenberch is nagyon jó, de Wirtz szenzációs, különösen ennyi pénzért ott a helye, Szoboszlai megmutatta, hogy bármihez tud alkalmazkodni, még jobbhátvédnek is kiváló. Lehet, hogy idén többször is az lesz, jobbhátvéd.”