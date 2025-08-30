Nemzeti Sportrádió

Újabb Juventus-játékost szerződtetett a Nottingham Forest

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 11:55
null
Nicolo Savona Angliába szerződött (Fotó: AFP)
Címkék
Juventus Nicolo Savona Nottingham Forest Premier League nemzetközi átigazolás
Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Nottingham Forest bejelentette, hogy öt évre szerződtette Nicolo Savona olasz védőt, akit sajtóhírek szerint 15 millió euróért vásárolt meg a Juventustól.

Savona nyolcéves korában került be a Juventus akadémiai rendszerébe, 2024 augusztusában 21 esztendősen mutatkozott be az első csapatban, amelyben egy év alatt 40 mérkőzésen lépett pályára, többnyire jobbhátvédként, de a védelem közepén és bal oldalán is szóhoz jutott.

Az előző idényben 28 bajnoki mellett hét Bajnokok Ligája-meccsen is szerepelt, nemzetközi rutinja jól fog jönni a Forestben, amely az Európa-ligában többek között a Ferencvárossal is találkozik majd.

Douglas Luiz után az olasz válogatott Savona a második futballista, aki ezen a nyáron a Juventustól Nottinghambe szerződött.

 

Juventus Nicolo Savona Nottingham Forest Premier League nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

Még akár kettőt is igazolhat a Liverpool; Törökországba tart a Man. City kapusa – vasárnapi transzferhíradó

Minden más foci
1 órája

Fordult a kocka: Isak módszerével érkezne játékos a Newcastle Unitedhez

Angol labdarúgás
3 órája

Az eddigi legnagyobb kihívás előtt a Liverpool magyarjai

Angol labdarúgás
6 órája

Szerződést hosszabbított egyik legjobbjával a Liverpool – hivatalos

Angol labdarúgás
19 órája

Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

Angol labdarúgás
21 órája

Enzo Fernández és Joao Pedro vezérletével nyert a Chelsea

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:34

Megnyílhat az út Isak előtt, csatárt igazolt a Newcastle United – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:09

Nicolas Jackson Németországban köt ki – sajtóhír

Német labdarúgás
Tegnap, 10:17
Ezek is érdekelhetik