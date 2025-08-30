Újabb Juventus-játékost szerződtetett a Nottingham Forest

Savona nyolcéves korában került be a Juventus akadémiai rendszerébe, 2024 augusztusában 21 esztendősen mutatkozott be az első csapatban, amelyben egy év alatt 40 mérkőzésen lépett pályára, többnyire jobbhátvédként, de a védelem közepén és bal oldalán is szóhoz jutott.

Az előző idényben 28 bajnoki mellett hét Bajnokok Ligája-meccsen is szerepelt, nemzetközi rutinja jól fog jönni a Forestben, amely az Európa-ligában többek között a Ferencvárossal is találkozik majd.

Douglas Luiz után az olasz válogatott Savona a második futballista, aki ezen a nyáron a Juventustól Nottinghambe szerződött.