Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Guardiola szerint a City aranylabdása megint elég súlyos sérülésből gyógyul

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 10:52
null
Rodri és Pep Guardiola a City augusztus 5-i edzésén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rodri Pep Guardiola Manchester City
A Manchester City nem akarja siettetni Rodri játékát, a nyár eleji sérüléséből gyógyuló aranylabdás spanyol labdarúgó várhatóan csak szeptemberben lesz ereje teljében – derült ki Pep Guardiola szavaiból.

„Az állapota javul, de az Al-Hilal elleni sérülése elég súlyos volt – elevenítette fel Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere a spanyol játékos balszerencsés pillanatát a klubvilágbajnokságról. – Az utóbbi napokban egyre tartalmasabb edzésmunkát végezhetett, remélhetőleg a válogatott mérkőzések miatti szeptemberi bajnoki szünet után már ereje teljében lesz.”

Mint ismert, Rodri májusban tért vissza térdszalagszakadás miatti, nyolc hónapnyi kényszerszünetről, majd a klubvilágbajnokságon újra megsérült – a brit sajtó szerint lágyéksérülést szenvedett.

„Bízunk benne, hogy az első három fordulóban is játszhat valamennyit, de most az a legfontosabb, hogy már nem érez fájdalmat. Nem akarunk egy nem teljesen egészséges Rodrit a pályán látni, ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. A legutóbbi két edzésen a csapattal dolgozott, ami jó hír” – folytatta Guardiola, aki a bokasérülésből lábadozó Phil Fodenről is szót ejtett: reményei szerint az angol válogatott középpályás a Wolverhampton Wanderers elleni, augusztus 16-i bajnoki rajtra teljesen egészséges lesz.

A Manchester City szombat este Palermóban tartja a bajnoki főpróbát, az olasz másodosztályú csapat elleni mérkőzése magyar idő szerint este kilenckor kezdődik.


 

 

Rodri Pep Guardiola Manchester City
Legfrissebb hírek

Guardiola és új kisfőnöke elköltött 200 millió eurót a megújulás jegyében

Angol labdarúgás
2025.08.02. 17:35

Premier League: visszatért a Cityhez a legnagyobb angol kapustehetség

Angol labdarúgás
2025.07.29. 20:47

Guardiola: Két év múlva abbahagyom az edzősködést

Angol labdarúgás
2025.07.28. 13:40

Megszerezte a Man. City tehetségét a Leverkusen – hivatalos

Német labdarúgás
2025.07.27. 12:23

Halálát kívánták Erling Haalandnak, válaszolt a Man. City sztárja

Angol labdarúgás
2025.07.22. 08:37

Bejelentették, hol folytatja pályafutását Kyle Walker

Angol labdarúgás
2025.07.05. 14:12

IFFHS: az Inter 56 év után először kapott ki nem európai csapattól

Minden más foci
2025.07.01. 14:27

Klub-vb: újra elveszítheti Rodrit a Manchester City

Klub-vb
2025.07.01. 11:42
Ezek is érdekelhetik