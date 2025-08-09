Guardiola szerint a City aranylabdása megint elég súlyos sérülésből gyógyul

„Az állapota javul, de az Al-Hilal elleni sérülése elég súlyos volt – elevenítette fel Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere a spanyol játékos balszerencsés pillanatát a klubvilágbajnokságról. – Az utóbbi napokban egyre tartalmasabb edzésmunkát végezhetett, remélhetőleg a válogatott mérkőzések miatti szeptemberi bajnoki szünet után már ereje teljében lesz.”

Mint ismert, Rodri májusban tért vissza térdszalagszakadás miatti, nyolc hónapnyi kényszerszünetről, majd a klubvilágbajnokságon újra megsérült – a brit sajtó szerint lágyéksérülést szenvedett.

„Bízunk benne, hogy az első három fordulóban is játszhat valamennyit, de most az a legfontosabb, hogy már nem érez fájdalmat. Nem akarunk egy nem teljesen egészséges Rodrit a pályán látni, ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. A legutóbbi két edzésen a csapattal dolgozott, ami jó hír” – folytatta Guardiola, aki a bokasérülésből lábadozó Phil Fodenről is szót ejtett: reményei szerint az angol válogatott középpályás a Wolverhampton Wanderers elleni, augusztus 16-i bajnoki rajtra teljesen egészséges lesz.

A Manchester City szombat este Palermóban tartja a bajnoki főpróbát, az olasz másodosztályú csapat elleni mérkőzése magyar idő szerint este kilenckor kezdődik.

We’re back in action tonight! 🙌⁰⁰Watch us take on Palermo LIVE on CITY+ 🩵 KO 20:00 (UK) ⏰ pic.twitter.com/WBXeIY7LN6 — Manchester City (@ManCity) August 9, 2025



