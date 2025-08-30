Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik

A felkészülés hajrájába lépett mindkét csapat a vasárnapi Liverpool–Arsenal szuperrangadó előtt, s abban egyetértenek a felek, hogy a nyári átigazolási piac hétfő esti zárásáig nehéz lesz csak a sportszakmai kérdésekre összpontosítani.

Hogy mást ne mondjunk, a bajnoki címvédő Liverpoolt irányító Arne Slot pénteki sajtótájékoztatóján kis túlzással több szó esett a keret lehetséges alakításáról, mint az „ágyúsok” vendégjátékáról, noha az aranyéremért zajló versenyfutást tekintve az idény egyik legfontosabb összecsapása következik vasárnap az Anfieldben.

„Ha a Newcastle valóban új kilencest igazolt, kifejezetten jól jön Eddie Howe menedzsernek, mert Anthony Gordont kiállították ellenünk, és most az eltiltását tölti” – ez volt az első válasza a holland szakvezetőnek a sajtótájékoztatón. Angliában ugyanis biztosra veszik, hogy a Newcastle United megszerzi Nick Woltemadét, a Stuttgart 23 éves német válogatott csatárát, ami természetesen úgy értelmezhető, hogy megnyílt az út a Liverpool előtt, hogy végre leigazolja Alexander Isakot, és természetesen erre vonatkozott a nyitó kérdés. Slot aztán diplomatikusan hárított.

„Két fordulót követően nem érzem égető szükségét, hogy új játékos érkezzen a kerethez. Federico Chiesa a Bournemouth, Rio Ngumoha pedig a Newcastle ellen szállt be nyerő emberként, tehát vannak tartalékaink, de természetesen mindig igyekszünk olyan játékosokat szerződtetni, akik segíthetnek a csapaton.”

Azért persze a tavalyi ezüstérmes Arsenalról is esett szó, amely minden elemző szerint tovább erősödött a nyáron.

„Az ellenfél játékstílusa nem változott sokat az elmúlt időszakban, de fontos különbség, hogy az idén már más típusú kilencessel támad. Gyökeres Viktor klasszikus középcsatár, és sokkal többet mozog a védelem mögé, mint posztriválisa, Kai Havertz, aki viszont amolyan hamis kilences” – fogalmazott Arne Slot, majd hozzátette, hogy az eddigiekhez képest sok mindenben javulnia kell a Liverpoolnak, ha le akarja győzni a londoniakat.

Ami a saját csapatát illeti, több fontos kérdés megválaszolatlan a rangadó előtt, elsősorban Alexis Mac Allister visszatérése miatt. A védekező középpályás az idény elejére felépült izomsérüléséből, de a Newcastle elleni mérkőzést ismét kihagyta, márpedig a szűrő pozíciójában korábban Szoboszlai Dominik volt az első számú pótlója. Az edző bevallása szerint az argentin játékos ismét edzett a csapattal, de azt nem árulta el, beveti-e, így egyelőre csak feltételezhető, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya újfent jobb oldali szárnyvédőként kap lehetőséget a sérült Jeremie Frimpong helyén. A héten több helyi elemző pedzegette, hogy a legutóbb gyengébben teljesítő Kerkez Milost Andrew Robertson válthatja a kezdőben a másik felfutó védő posztján, de Arne Slot erről sem nyilatkozott érdemben.

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Chelsea–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: Manchester United–Burnley (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brentford (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)

16.00: Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Everton (Tv: Spíler1, 22.50, felv.)

18.30: Leeds United–Newcastle United (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham Forest–West Ham United (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Crystal Palace