Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte az angol Szuperkupát

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – tizenegyesekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82645 néző. V.: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (Mac Allistar, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)