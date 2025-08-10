Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte az angol Szuperkupát

Vágólapra másolva!
2025.08.10. 18:16
null
Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, értékesítette tizenegyesét, de ez sem volt elég az angol Szuperkupa megnyeréséhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Spíler Tv angol labdarúgás angol Szuperkupa Kerkez Milos
Vasárnap délután a Wembley-ben rendezik az angol labdarúgás hagyományos idénynyitó találkozóját, a Community Shieldet, amelyen a Premier Le­ague bajnoka, a Liverpool csap össze az FA-kupa-győztes Crystal Palace-szal. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

 

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) tizenegyesekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82645 néző. V.: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (Mac Allistar, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)

 

Crystal Palace Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Spíler Tv angol labdarúgás angol Szuperkupa Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
43 perce

NB II: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
59 perce

NB II: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC

Labdarúgó NB II
1 órája

Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool kezdőcsapatában az angol Szuperkupa-meccsen

Angol labdarúgás
3 órája

Kerkez Milos: Az igazi nyomás az, amikor családoknak nincs mit enniük

Angol labdarúgás
7 órája

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új fejezetet nyithat a magyar futballban

Angol labdarúgás
9 órája

A Liverpool megvált csatárától, aki Szaúd-Arábiában folytatja – hivatalos

Angol labdarúgás
19 órája
Ezek is érdekelhetik