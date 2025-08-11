NB II: Vasas–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1200 néző, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth, Doktorics – Hidi M. S. – Radó, Hős, Urblík J., Barkóczi B.– Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián, Márkus A. – Harsányi I., Zsolnai R., Ésik – Borsos F. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczki B. (20.), ill. Borsos F. (33.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE