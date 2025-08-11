Sportrádió

NB II: Vasas–Békéscsaba 1912 Előre

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.08.11. 19:50
Erős Gábor az előző szezonban a Kazincbarcika vezetőedzőjeként oda-vissza legyőzte a Békéscsabát (Fotó: Vasas FC)
A labdarúgó NB II 3. fordulójának záró mérkőzésén a Vasas a Békéscsabát látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ

VASAS–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1200 néző, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth, Doktorics – Hidi M. S. – Radó, Hős, Urblík J., Barkóczi B.– Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián, Márkus A. – Harsányi I., Zsolnai R., Ésik – Borsos F. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczki B. (20.), ill. Borsos F. (33.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

