Ausztrál és egyiptomi riválist kapott a Veszprém a klubvilágbajnokságon

A férfi kézilabda-klubvilágbajnokság 18. kiadását 2025. szeptember 26. és október 2. között rendezik meg Egyiptomban, a sportág kiemelt klubszintű versenyeként. A kilenc résztvevő csapat mérkőzéseinek a 2021-es férfi világbajnokságról is ismert New Capital Sports Hall ad otthont.
A tavaly szabadkártyával indulóként győztes Veszprém a B-csoportba került az egyiptomi Al-Ahlival és a Sydney Unival.
A három csoportból az elsők, valamint a legjobb második jut be az elődöntőbe.
A FÉRFI KÉZILABDA-KLUB-VB CSOPORTBEOSZTÁSA
A-csoport: Sardzsa (arab emírségekbeli), Magdeburg (német), California Eagles (amerikai)
B-csoport: Veszprém HC, Al-Ahli (egyiptomi), Sydney Uni (ausztrál)
C-csoport: Zamalek (egyiptomi), Barca (spanyol), Handebol Taubaté (brazil)