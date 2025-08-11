Sportrádió

Ausztrál és egyiptomi riválist kapott a Veszprém a klubvilágbajnokságon

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.11. 18:25
A Veszprém címvédőként utazik Egyiptomba (Fotó: Facebook/Veszprém Handball Club)
férfi kézilabda Veszprém HC kézilabda klubvilágbajnokság
Az egyiptomi Al-Ahlival és az ausztrál Sydney Unival került egy csoportba a címvédő Veszprém férfi kézilabdacsapata a klubvilágbajnokságon.

A férfi kézilabda-klubvilágbajnokság 18. kiadását 2025. szeptember 26. és október 2. között rendezik meg Egyiptomban, a sportág kiemelt klubszintű versenyeként. A kilenc résztvevő csapat mérkőzéseinek a 2021-es férfi világbajnokságról is ismert New Capital Sports Hall ad otthont.

A tavaly szabadkártyával indulóként győztes Veszprém a B-csoportba került az egyiptomi Al-Ahlival és a Sydney Unival.

A három csoportból az elsők, valamint a legjobb második jut be az elődöntőbe.

A FÉRFI KÉZILABDA-KLUB-VB CSOPORTBEOSZTÁSA
A-csoport:  Sardzsa (arab emírségekbeli), Magdeburg (német), California Eagles (amerikai)
B-csoport: Veszprém HC, Al-Ahli (egyiptomi), Sydney Uni (ausztrál)
C-csoport: Zamalek (egyiptomi), Barca (spanyol), Handebol Taubaté (brazil)

 

