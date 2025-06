Kerkezológia dióhéjban – Thury Gábor publicisztikája

Noha Kerkez Milos nem tartozik a labdazsonglőr futballisták közé, először választanám ki, ha nekem kellene összeállítani egy csapatot, mint egykoron a grundon vagy a strandon. Az indok egyszerű: inkább velem legyen, mint ellenem. S nem azért, amiért valamikor a Real Madridot kárhoztatták, hogy csak azért is összevásárolja a legjobbakat, legalább ne ellene lépjenek pályára, még akkor is, ha a kispadon sínylődnek. Azért lenne jó Kerkezzel együtt futballozni, mert ellenfélként roppant kellemetlen… Eredetileg védő, aki a mai futball követelményeként bejátssza az egész bal oldalt. Ahogyan mondani szokták, alapvonaltól alapvonalig zakatoló játékos. Nem véletlenül állt érte sorba fél Európa, nem hivatalosan már néhány héttel ezelőtt összeboronálták a Liverpoollal, a felek mégis csak csütörtökön csaptak egymás tenyerébe: végül a Mersey-partiak 40 millió fontot fizettek a Bournemouthnak.

Kétezerhuszonöt januárjában fordult komolyra a dolog, miután Kerkez Milost az Everton ellen 1–0-ra megnyert – ő adta a gólpasszt – Premier ­League-mérkőzést követően pletykaszinten nagycsapatokkal kezdték összeboronálni. A ­Bournemouth bal oldali védője hat angol lapvéleményt összesítve 8.16-os átlagot nyújtott, ami egészen kiemelkedő teljesítmény. Olyan nagy klubok látóterébe került, mint a Benfica, a Sevilla, az Atlético Madrid, sőt a Real Madrid és/vagy a Liverpool.

A Szerbiához tartozó délvidéki Verbászon született 21 éves, 23-szoros válogatott karrierje egyáltalán nem mondható tipikusnak: ugyan első felnőttbajnoki találkozóján 2020 augusztusában 16 és fél évesen lépett pályára az ETO másodosztályú együttesében, s abban az évben megkapta a legjobb utánpótlás-labdarúgónak járó Fehér Miklós-vándordíjat, fejlődésében, kiteljesedésében nagy szerepet játszott a Rapid Wienben 2014 és 2019 között eltöltött időszak. A szerb-magyar kettős állampolgár az U17-es válogatottban is 2020-ban mutatkozott be, mi több, felnőttként is a magyar nemzeti együttest választotta. Kerkez neve akkor vált ismertté, amikor 2021-ben szerződtette a Milan, júliusban a nagycsapatban is lehetőséget kapott. Az átlagszurkoló mégis inkább arra kapta fel a fejét, hogy az olasz klub legendája, Paolo Maldini kérésére igazolták át, a 126-szoros (!) válogatott védő óriási lehetőséget látott benne –, s az sem véletlen, hogy az ő magángépén utazott Milánóba.

Ám mégsem Olaszországban indult be a karrierje: 2022. január 29-én a holland AZ-hez került, 2022 szeptemberében már az Ajax 2–1-es legyőzése után bekerült a De Telegraaf álomtizenegyébe. A Feye­noord korábbi 47-szeres válogatott világbajnoki ezüstérmese, Rinus Israël így méltatta: „Remekül bánik a labdával. Fényes jövő előtt áll, ebben biztos vagyok.” Ezt azzal egészítette ki, hogy szerencsésnek tartja azt a klubot, amely az Ajaxhoz tízmillió euróért távozó védőjét, Owen Wijndalt olyan futballistával tudja pótolni, mint Kerkez Milos, aki legalább annyira jó, mint az elődje, ha nem jobb… Tényleg jó vásárt csináltak az alkmaariak: 2023 márciusában az ő góljával fordították meg 2–1-re az olasz Lazio elleni Európa-konferencialiga-nyolcaddöntő első mérkőzését, míg a negyeddöntőben Milos szintén oroszlánrészt vállalt az AZ továbbjutásában a belga Anderlecht ellen, az egyik gólt az ő buktatása után megítélt 11-esből lőtte csapata. Hamar az Eredivisie legjobb bal oldali védője lett, megelőzve a már említett, akkor 23 éves Wijndalt és a Feyenoordban hasonló poszton játszó 21 esztendős Quilindschy Hartmant, továbbá a már 33. évében járó PSV-s Patrick van Aanholtot. Nemcsak a védőmunkája volt átlagon felüli, jól támogatta a támadásokat is (a Fortuna Sittard ellen például ötvenméteres szóló után az ügyetlenebb lábával, jobbal talált a kapuba). A 2022–2023-as idényben a holland csapatban 57 találkozón ötször volt eredményes. Értéke szinte exponenciálisan nőtt: 2023 tavaszán a Transfermarkt szerint tízmillió eurót ért, nyáron már szóbeli egyezséget kötött a Benficával, a lisszaboni klub a Leverkusenbe távozó Álex Grimaldo helyére szerette volna átigazolni, már majdnem sínen volt a transzfer, édesapja, Szebasztijan Kerkez 2023 nyarán hízelgően nyilatkozott a portugálokról: „Ha Milos tényleg a Benficában köt ki, az számára számára a megvalósult álom lesz. Lélekben ő már Lisszabonban van. Több mint tíz különböző ajánlatot kaptunk, szóval ha csak a pénz érdekel minket, akkor Angliába mentünk volna.” Ám a Benfica „csupán” tízmillió eurót ajánlott, Alkmaarban viszont a pénz beszélt, a Premier League-ben szereplő Bournemouthnak adták el 18 millióért…

Kerkez játékán nem látszott, hogy minimum egy szinttel magasabb bajnokságba igazolt: 2023. augusztus 12-én a Premier League első fordulójában a West Ham elleni 1–1 alkalmával mutatkozott be, a szurkolók szerint ő volt csapata legjobbja. A játékos büszke volt a bemutatkozásra, klubja Twitter-oldalán megjegyezte: „Ennek a srácnak nagyon sok energiája van.” Innentől a karrierje nyitott könyv: a 2024–2025-ös PL-idény valamennyi (38) találkozóján pályára lépett, két gólt és öt gólpasszt jegyzett. Nem véletlen, hogy a múlt évadban bajnoki harmadik, FA-kupa-döntős Manchester City látóterébe került – a City hosszú távú megoldásban volt érdekelve –, ám Pep Guardiola és stábja végül a 24 éves, 18-szoros algériai válogatott Rajan Ait-Nuri szerződtetése mellett döntött a Wolverhamptontól, majd’ 32 millió fontért. Az észak-afrikai szárnyvédő annyival aktívabb Kerkeznél, hogy míg a magyar hét gólban vállalt szerepet az évadban, vetélytársának tizenegyhez volt köze. Ugyanakkor Kerkez távozása egyre biztosabban körvonalazódott, mivel a ­Bournemouth a Rennes együttesétől 17 millió euróért öt évre megszerezte a már a francia válogatottban is bemutatkozó Adrien Truffert-t.

A magyar szárnyvédő talán legnagyobb elismerése, hogy bekerült a Premier League szurkolók által összeállított álomcsapatába. A védősor így áll fel: Daniel Munoz (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Kerkez Milos (­Bournemouth). Még írás közben is beleborzongok… Már szóba került, hogy felnőttként is a magyar válogatottat választotta, 2022. szeptember 23-án a Németország ellen Lipcsében 1–0-ra megnyert találkozón mutatkozott be. Azért szorult háttérbe, mert napokig Szalai Ádám csodálatos góljáról beszéltünk, jómagam azért leírtam, a nemzeti együttesben első meccsén úgy játszott, mintha legalább hússzoros válogatott lenne. Ugyanakkor érdekes, hogy 23 eddigi találkozója közül csupán hét alkalommal volt végig a pályán.

S hogy mit hoz a jövő? Noha eddig Marco Rossi még nem fundálta ki a legcélravezetőbb megoldást, a válogatott szempontjából talán az lenne a legjobb, ha Kerkez és Nagy Zsolt egyszerre a pályán lenne. S noha a szövetségi kapitány játszatta őket együtt, fogalmazzunk úgy, nem maxolták ki a lehetőséget. Ráadásul nemcsak kettejük játékát kellene összehangolni, korántsem mindegy, hogy nemzeti csapatunk a három- vagy négyvédős felállást választja, mert a hármas szisztémában Dárdai Mártoné a bal oldali védő feladata. A közelmúltban akadt rá példa, hogy három átlagon felüli képességű és tudású ballábas labdarúgónk, Dzsudzsák Balázs, Halmosi Péter és Huszti Szabolcs egyszerre volt a pályán, de az elképzelés nem kristályosodott ki, többek között azért sem, mert Huszti 2010 őszén lemondta a válogatottságot…

Ha belegondolunk, roppant erős bal oldalunk lehetne – ahonnan egy Kerkez-szintű futballista kihagyhatatlan.

