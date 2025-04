Visszatért a Forest a győztes útra, a Tottenham bánta

Két elvesztett bajnoki után a Nottingham Forest előtt kiváló lehetőség kínálkozott a széria lezárására, hiszen a 16. helyen álló, és legutóbbi négy bajnokijából hármat is elvesztő Tottenham otthonába látogatott Nuno Santo Espírito csapata. S jól is kezdtek Anthony Elangáék, olyannyira, hogy Elliot Anderson révén az ötödik percben megszerezték a vezetést – a középpályás egy szöglet után röviden kifejelt labdát zúdított a 16 méterről a kapu jobb oldalába. Bő öt perc múlva jött majdnem a második, ám Anderson előkészítése után Chris Wood hiába talált be, lesről tette, így a gólt a játékvezető visszavonta. Újabb öt perccel később viszont már Peter Banks és a VAR-szobában ülők sem láttak kivetni való Wood találatában, amikor egy balról érkező beadást szépen csúsztatott a kapujából rossz ütemben kimozduló Guglielmo Vicario kapus mellett a hálóba. A folytatásban a Forest fegyelmezett védekezése mellett átengedte a területet a Tottenhamnek, amely a félidő utolsó perceit leszámítva nem is nagyon tudott igazán gólveszélyes helyzetet kialakítani, akkor viszont benne volt az esély a szépítésre Richarlison és Mathys Tel lehetőségeiben. Bennük is maradt...

A második félidőben aztán még nyomasztóbb és meddőbb lett a Spurs fölénye, a házigazdák hibáa lőttek 12-szer kapura, míg a Forest csak egyszer, végül a szépítés csak a 87. percben jött össze: Richarlison is szép mozdulattal csúsztatta a labdát a kapuba, Matz Sels kapus hiába nyújtózott érte. Ezzel kialakult a 2–1-es vendégsikert jelentő végeredmény, a Spurs legutóbbi öt bajnokiján negyedszer hagyta el vesztesen a pályát. A Nottingham viszont lezárta a maga két bajnokiból álló vereségszériáját és visszaugrott a harmadik helyre a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 1–2 (Richarlison 87. ill. Anderson 5., Wood 16.)

SZOMBAT

Aston Villa–Newcastle United 4–1 (Watkins 1., Maatsen 64., Burn 73. – öngól, Am. Onana 75., ill. Schär 18.)

Everton–Manchester City 0–2 (O'Reilly 84., Kovacic 92.)

Brentford–Brighton & Hove Albion 4–2 (Mbeumo 9., 48., Wissa 58., Nörgaard 90+5., ill. Welbeck 45+4., Mitoma 81.)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 0–0

West Ham United–Southampton 1–1 (Bowen 47., ill. Ugochukwu 90+3.)

VASÁRNAP

Fulham–Chelsea 1–2 (Iwobi 21., ill. T. George 83., Pedro Neto 90+3.)

Ipswich Town–Arsenal 0–4 (Trossard 14., 69., Gabriel Martinelli 29., Nwaneri 88.)

Manchester United–Wolverhampton Wanderers 0–1 (Pablo Sarabia 77.)

Leicester City–Liverpool 0–1 (Alexander-Arnold 76.)