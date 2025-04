Tizenhárom év után az idény végén távozik a Leicester City legendás gólgyárosa – hivatalos

A klub hivatalos közleményében emlékeztetett arra, hogy Jamie Vardy 13 év után távozik az együttestől, amelyhez még 2012-ben szerződött, és csaknem ötszázszor lépett pályára a gárda színeiben. A 38 éves támadó utolsó mérkőzését május 18-án játssza a King Power Stadionban, az Ipswich Town ellen.

A korábbi angol válogatott futballista az alacsonyabb osztályban szereplő Fleetwood Towntól mindösszesen egymillió fontért cserébe került a Leicesterhez, amellyel többek között angol bajnoki címet és FA-kupa-elsőséget is begyűjtött, s a legfontosabb szereplője volt a klub aranykorszakának. Vardyt a 2015–2016-os idényben – amikor a Leicester óriási meglepetésre megnyerte a Premier League-et – egymást követő 11 meccsen is a meccs legjobbjának választották, ami máig rekord a liga történelmében. Ugyanebben az idényben az év játékosának is megválasztották Angliában, majd később a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában folytatta a gólok termelését. A 2019–2020-as idényben a gólkirályi címet is megszerezte a Premier League-ben, s a „rókák” színeiben 13 év alatt közel kétszáz gólt jegyzett.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a Leicester elnöke a klub hivatalos honlapján búcsúzott a klublegendától: „Jamie egyedülálló. Különleges játékos, és még különlegesebb ember. Minden Leicester-érzelmű szurkoló szívében ott van. Végtelenül hálás vagyok mindenért, amit ennek a klubnak adott. Bár Jamie futballistaként velünk töltött ideje véget ér, őt és családját mindig tárt karokkal várják majd vissza a King Power Stadionba mindazok után, amiket elért a csapattal. Mindenki nevében a legjobbakat kívánom Jamie-nek és családjának a jövőben.”

Vardy a közösségi médiában egy érzelmes videóban maga is megerősítette a távozását, egyszersmind köszönetet mondott mindenkinek az elmúlt 13 esztendőért.