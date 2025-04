Szoboszlai: Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondoltunk a bajnoki címre

„Nagyon jól érzem magam, de még nem nyertük meg a bajnokságot, szóval ehhez kell még két győzelem, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondoltunk a bajnoki címre. Kemény meccsünk lesz a Leicester vendégeként és utána a következő mérkőzésre koncentrálunk” – mondta a bajnoki cím kapcsán Szoboszlai Dominik az Optus Sportnak.

A magyar középpályást arra kérték, egy szóban mondja el, mit szeret a legjobban abban, hogy Arne Slottal dolgozhat együtt.

„A játékstílust” – jelentette ki hosszas gondolkodás után Szoboszlai Dominik, akit Mohamed Szalahhal való kapcsolatáról is kérdeztek, hiszen bármelyikük is szerez gólt, a másik elsőként fut oda társához.

„Tényleg közel kerültünk egymáshoz, de nehéz megfogalmazni, milyen érzés vele együtt játszani. Két évvel ezelőtt még Lipcsében játszottam, most pedig a világ egyik legjobb klubjának labdarúgója vagyok. Ez hihetetlen dolog, ahogy az is, hogy ilyen szupersztárokkal dolgozhatok együtt. Azt hiszem, a szurkolók szemében ők szupersztárok, de nem a mi szemünkben, hiszen csapattársak vagyunk és nem úgy látjuk egymást, mint a szurkolók, de minden percet értékelünk, amit velük együtt a pályán tölthetünk” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, akiről közismert, hogy jól ismeri a Manchester City sztárját, Erling Haalandot, akivel még Salzburgban voltak csapattársak.

„Repül az idő. Gyorsan történt, egy évet játszottunk együtt Salzburgban, ott mutatkoztunk be a Bajnokok Ligájában, ő mesterhármast jegyzett, én pedig csak egy gólig jutottam, de valóban nagyon közeli kapcsolatba kerültünk a pályán kívül és most is tartjuk a kapcsolatot egymással. Ő tavaly triplázott, ez nekem idén nem jött össze, de bízom benne, hogy jövőre sikerülni fog” – hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa, aki megosztotta, hogy miután a Mersey-partiakhoz igazolt, a helyi akcentus nagy fejtörést okozott számára, sőt, még most sem érti mindig, hogy mit mondanak neki a társak.

Szoboszlait ezután arról kérdezték, hogy már 22 évesen a gazdag futballtörténelemmel rendelkező magyar válogatott csapatkapitányává vált.

„Még csak huszonegy éves voltam” – szúrt oda Szoboszlai Dominik nevetve.

„Természetesen elképesztően büszke pillanat volt, ahogy az is, amikor tizennyolc évesen bemutatkoztam a felnőttválogatottban, de amikor csapatkapitány leszel, az még ehhez képest is egy újabb lépés előre” – emelte ki Szoboszlai, aki pályafutása legszebb góljai között a törökök elleni szabadrúgásgólját és a Leicester elleni Ligakupa-találatát emelte ki.