Szoboszlai Dominik: Ez a nap nem rólam szól

Szoboszlai Dominik először a hangulatról, a szurkolók általi fogadtatásról beszélt a Tottenham elleni mérkőzést megelőzően a Sky Sportsnak.

„Hogy őszinte legyek, szóhoz sem jutok. Nem is értem, a buszsofőr hogyan látott ki a buszból. Lenyűgöző a hangulat. Ez az első alkalom, hogy ezt átélhetem. Persze volt már részünk máskor is nagyszerű fogadtatásban, például a City elleni meccseink előtt, de ez most igazán különleges” – nyilatkozta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, milyen érzés, hogy ő lehet az első magyar bajnoka a Premier League-nek.