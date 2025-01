Ez már tényleg a régi City volt: a PL címvédője hat gólt rámolt be az Ipswichnek

Az utóbbi hetekben javulás útjára lépő Manchester City az Ipswich Town otthonában sem váratta sokáig a szurkolóit. A legjobb formáját idéző Phil Foden főszereplő volt az első játékrészben, amelyben két gólja mellett egy gólpasszt is jegyzett. A 27. percben szerzett vezetést csapatának, miután egy belőtt labda után lefordult védőjéről, és szorongatott helyzetből is megtalálta a kevés helyet a rövid sarokba. Aztán három perccel később lekészítette a labdát Mateo Kovacicnek, aki 17 méterről védhetetlenül lőtt az Ipswich kapujába. A 42. percben pedig Kevin De Bruyne passzából négy méterről másodszor is betalált, így a szünetben háromgólos különbséggel vezetett a címvédő.

A második félidőben is folytatódott a manchesteri monológ: a 49. percben Jérémy Doku okos lövése megpattant Dara O'Shea lábán, így lett teljességgel védhetetlen. Az 57. percben pedig Erling Haaland pillanata is elérkezett, a norvég óriás Duku remek helyzetfelismerése után gurított könnyedén a hazai kapuba, így máris öttel vezetett a City.

A manchesteri show ezzel még nem ért véget: a 69. percben az FA-kupában a Salford City ellen triplázó James McAtee az angol élvonalban is megszerezte első gólját, Kovacic beívelt labdáját okos mozdulattal bólintva a kapuba.

A folytatásban sem fordult jobbra az Ipswich helyzete, ennek ellenére dicséretre méltó, hogy a hazai szurkolótábor kitartott, s a lefújásig énekelt, buzdította övéit. A City pedig már nem nagyon erőltette a hajrában, Pep Guardiola csapata fél tucat gólnál mondta azt, hogy ennyi mára elég volt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Ipswich Town–Manchester City 0–6 (Foden 27., 42., Kovacic 30., Doku 49., Haaland 57., McAtee 69.)

Everton–Tottenham Hotspur 3–2 (Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., Gray 45+7. – öngól, ill. Kulusevski 77., Richarlison 92.)

Manchester United–Brighton & Hove Albion 1–3 (B. Fernandes 23. – 11-esből, ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rutter 76.)

Nottingham Forest–Southampton 3–2 (E. Anderson 11., Hudson-Odoi 28., C. Wood 41., ill. Bednarek 60., Onuacho 90+1.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Mavropanosz (80., WHU)

Brentford–Liverpool 0–2 (D. Núnez 90+1., 90+3.)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. Kluivert 6., 44., 90+2., Kerkez 90+6.)