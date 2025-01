A klubházban nehezebb – Cselőtei Márk publicisztikája

MIKÖZBEN A LIVERPOOL úgy fordult rá a 2025-ös esztendőre, hogy magabiztos előnnyel vezeti a Premier League és a Bajnokok Ligája-alapszakasz tabelláját is az idény felénél, a klub szurkolóinak nem lehet felhőtlen az örömük, hiszen bőven van miért aggódniuk a 2025–2026-os évadot megelőzően. A PL-listavezetőnek három olyan kulcsjátékosa, szupersztárja van, akinek a tavaszi szezon lezárultával lejár a szerződése, s ez idáig a vezetőség még egyikük kontraktusát sem hosszabbította meg. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold és Mohamed Szalah hivatalosan az év első napjától kezdve más klubokkal is tárgyalhat és előszerződést köthet, ezáltal a nyáron ingyen és bérmentve távozhat Liverpoolból. A szurkolók azt akarják, hogy mindhárman maradjanak, s jó eséllyel a vezetőség is hajlik erre, ám ez nem ennyire egyszerű.

Mielőtt a három futballista helyzetébe egyenként belemennénk, szögezzük le, hogy Van Dijk, Alexander-Arnold és Szalah már most is a Liverpool keretének három legjobban fizetett játékosa. Az egyiptomi áll a lista élén, ő heti 350 ezer fontot vihet haza, a holland védőklasszis 220 ezret keres ugyanennyi idő alatt, míg a saját nevelésű angol 180-at, tehát már köztük is nagy a különbség. Mindhármójuk szerződésének meghosszabbításával a bérkeret alapos megnövekedésén kívül az a legnagyobb probléma, hogy a szakadék tovább nőne köztük és a keret többi tagja között, hiszen számos olyan kulcsjátékos van, aki ezeknek a fizetéseknek a töredékét keresi hetente. Szoboszlai Dominik a capology adatai szerint 120 ezret kap, ahogy Cody Gakpo is, de az élete idényét futó Luis Díaz csak 55 ezret, míg a magyar válogatott kapitányának posztrivália, Curtis Jones mindössze 15 ezret. Ha Szalah, Van Dijk és Alexander-Arnold is új megállapodást köt, mindhármuk bérét jelentősen meg kell növelni, különösen az angolét. A Liverpoolt tulajdonló FSG (Fenway Sports Group) és a Michael Edwards irányította vezetőség szeretné egyben tartani csapatot, így mindhárom sztárjával hosszabbítani akar, ugyanakkor fenntarthatóságot és kiszámíthatóságot, okosan kidolgozott projektet is szeretne, amihez muszáj megfontolt döntéseket hoznia. Ha a Liverpool felelőtlenül – mondjuk, a Manchester United korábbi évtizedének mintájára – működne, valószínűleg már mindhárom klasszisával megegyezett volna, így azonban kivár, miközben az óra ketyeg, s már januárt írunk. A Liverpoolnak a Premier League-ben jelenleg az ötödik legnagyobb a bérkerete a Manchester City, Chelsea, MU, Arsenal négyes mögött. Ha mindhárom lejáró szerződésű labdarúgójával hosszabbít, a 2-3. helyre is előreléphet a listán, ugyanakkor ha mindegyiket elengedi, s pótolni kell őket a piacról, az könnyen lehet, hogy még drágább mulatság lesz…

Hármójuk közül talán Van Dijk esete a legegyszerűbb. A holland klasszis immár 33 éves, túl van egy keresztszalag-szakadáson és az utóbbi években szemmel láthatóan lassult is. Ezek mind negatívumok, mégis kulcsfontosságú, hogy vele hosszabbítson a klub. Egész egyszerűen azért, mert még mindig ő a PL egyik legjobb védője, teljesítménye ebben az idényben sem romlott vészesen, tempóvesztését extra helyezkedéssel és párharcerősséggel ellensúlyozza, a hátvédsor és az egész csapat vezére, de ami a legfontosabb, hogy épeszű keretek között lehetetlen pótolni. Ha mondjuk két-három évre hosszabbítanak vele, jó eséllyel minimum heti 250 ezer fontra kell emelni a fizetését, de ha nem, akkor a világ egyik legjobb, hozzá hasonlítható (nincs sok ilyen játékos) belső védőjét kell idehoznia a klubnak, akár 70-80 millió euróért, és akkor a fizetésről még nem beszéltünk. Egyszerűen nem éri meg a holland futballistát leváltani; belsős liverpooli körökből származó információk szerint a klub az ő szerződésének meghosszabbításához áll a legközelebb.

Trent Alexander-Arnold esete már jóval bonyolultabb. A Liverpool saját nevelésű labdarúgója, s ebben a tekintetben a Steven Gerrard utáni éra Steven Gerrardja. Elképesztően unikális futballista, hozzá hasonlót nemigen lehet találni a piacon, hiszen eredetileg jobbhátvéd, mégis irányító, játékmester, helyzetkialakító „gép”, posztján messze a világ legjobbja akkor, ha passzokról van szó, rúgótechnikája kiemelkedő, ráadásul még mindig csak 26 éves. Az ő szerződéshosszabbítása liverpooli szempontból – ahogy az angol mondja – igazi no brainer, nem szabad rajta gondolkozni, csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy a játékos maradni akar. A madridi Marca úgy tudja, Alexander-Arnold a Real Madridba vágyik, a világ legsikeresebb klubjába, amely Dani Carvajal sérülésével, kiöregedésével és Toni Kroos elvesztésével, visszavonulásával épp egyszerre keres jobbhátvédet és játékszervezőt, ami tökéletes leírás az angol klasszisra. A Liverpool jó eséllyel több hosszabbítási ajánlattal is megpróbálkozik, a fizetés az ő esetében aligha számít, de a kulcs az lesz, a játékos hogyan dönt.

A harmadik terítéken lévő labdarúgó a csapat legnagyobb sztárja, az ősszel ellenállhatatlan, aranylabdás formában futballozó, fél idény alatt több mint 35 gól+gólpasszt számláló Mohamed Szalah, aki nemegyszer utalt már rá, hogy ez az utolsó liverpooli idénye, a Sky Sportsnak adott évkezdő interjújában ennek tényét meg is erősítette – hozzátéve, a helyzet még változhat. Nos, Szalah már 32 éves, ami a szélsők esetében sokszor vízválasztó kornak számít, matematikailag nagy esély van rá, hogy a teljesítménye a következő években egyszer csak bezuhan, mégsem lehet mindent észszerű döntésekkel elintézni. Az egyiptomi a Liverpool elmúlt tíz, meglehetősen sikeres évének legfontosabb játékosa, klubikon, a PL történetének egyik legjobb szélsője, aki ráadásul a labdarúgók jelentős százalékánál jobban vigyáz a fizikumára, elképesztő formának örvend, odafigyel rá, hogy még sokáig magas szinten tudjon teljesíteni. Ehhez jön még az, amit az elmúlt hónapokban művel: előkészítésben és gólszerzésben is remekel, karrierje legjobbját idézi. A szurkolók egyöntetűen azt akarják, hogy maradjon, hiszen megy a szekér, a csapat tarol hazai színtéren és Európában is, ehhez pedig elengedhetetlen az egyiptomi performansza. Liverpoolhoz közeli forrásokból úgy hírlik, Szalahnak is minden vágya az, hogy maradjon, de magasabb fizetést és kétévesnél hosszabb kontraktust szeretne, amivel már csak a vezetőségnek van némi gondja… Mindenesetre a játékos és ügynöke néhány hónapja szemmel láthatóan úgy döntött, eddig Szalahtól szokatlan módon azt az utat választja, hogy a sajtóban üzenget a klubnak, olyanokat nyilatkozik, amivel alkalomadtán felhergeli a Liverpool-szurkolókat, így a vezetőség döntéskényszerbe kerül. Az utóbbi hónapokban többször állította már, hogy szerinte ez az utolsó idénye, elárulta, tárgyalnak ugyan, de nincs közel a megállapodás, s úton-útfélen búcsúzni kezdett. Aztán jött a 2025-ös év eleje, amikor a Sky Sports kamerái előtt Mohamed Szalah sokadjára is leszögezte, az idény végén távozik csapatától, mégis, jó esély van rá, hogy szavaival továbbra is csak a főnökeit presszionálja egy új, számára kedvező szerződés megkötésére.

Úgy hiszem, ezek egyelőre csak hamis szavak, amiket a vezetők is éreznek, ezért nem léptek még az ügyben, de meglepődnék, ha az egyiptomi klasszis az idény végén valóban távozna.

Van Dijk hosszabbítására tehát jó esély van, Alexander-Arnold esetében leginkább az ő térfelén pattog a labda, míg Szalah szekerének rúdja egyelőre inkább kifelé áll, de a következő hetekben-hónapokban még sok minden változhat. A Liverpool kivárt és kivár az utolsó pillanatig, mert egyik futballistájával sem szeretne előnytelen üzletet kötni, ugyanakkor viszont mindnyájukkal hosszabbítani akar. Veszélyes játék ez Michael Edwardséktól, s továbbra sem lehetünk benne biztosak, mi lesz a vége, jelenleg azonban reális keretek között maradva arra van a legnagyobb esély, hogy a három szupersztárból a klub csak kettőt tud megtartani, egyet ingyen kell elengednie. Ezek a listavezető legnagyobb gondjai, miközben Arne Slot vezetésével a csapat szárnyal, sorra szállítja a jobbnál jobb eredményeket. Az első hely már-már garantálva van a BL-ben két meccsel az alapszakasz vége előtt, míg a PL-ben a Manchester United elleni meccs után a vesztett pontokat tekintve kilencpontos a klub előnye a második helyen álló Arsenallal szemben.

Dominancia a pályán, megoldandó feladatok a klubházban.

