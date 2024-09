Nem is tudták az ősi rivális szurkolói, hogy ott van, úgy szidták a PL-gólkirályt

Egészen szürreális utazásáról számolt be az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League örökös góllövőlistáját 260 találattal vezető Newcastle-legenda, Alan Shearer a Gary Linekerrel és Micah Richardsszal vezetett The Rest is Football nevű podcastjében.

Shearer egy olaszországi esküvőről próbált hazajutni newcastle-i otthonába egy vasárnapi napon, de nem ment minden zökkenőmentesen, ugyanis az egykori kiváló csatár a londoni Heathrow reptérre érve hiába várta a Newcastle-be tartó gépet, járatát törölték. A PL-gólkirály ezért alternatív útvonalat keresett és nagy nehézségek árán talált egy vonatot, amelyen még volt néhány szabad hely a harmadosztályon, de a diszpécser előre figyelmeztette, hogy ezen a járaton sok futballszurkoló lesz. „Nem baj, legalább a vonaton vagyok” – jegyezte meg Shearer, akiben felszállás után tudatosult, hogy egy olyan vonaton fog utazni négy órán keresztül, amely tele van a Newcastle ősi riválisának számító Sunderland drukkereivel, akik épp a Portsmouth elleni idegenbeli mérkőzésről tartottak haza. „Felvettem a sapkámat és elbújtam a harmadosztály első ülésén. Nem volt ülőhely, a közlekedő is tele volt éneklő Sunderland-szurkolókkal, akik a kezükben a söreiket és a holmijaikat fogták. Nem mertem felemelni a fejemet sem, mert tele volt velük a vonat. Jó hangulatban voltak, mert nyert a csapatuk, és elkezdtek a Newcastle-ról szóló dalokat énekelni. Aztán, amikor elkezdték a rólam szóló dalukat énekelni… Közel négy órát kellett kibírnom. Nem tudtam megemelni a fejemet, mert majdnem négy óráig lehajtott fejjel ültem” – elevenítette fel nem mindennapi utazását Alan Shearer, akinek szerencséje is volt, ugyanis valahogy elkerülte, hogy ne ismerjék fel őt a Sunderland-szurkolók. „Négy óráig meg sem mozdultam, és egyszer sem vettek észre, csak énekeltek és engem szidtak, úgy, hogy azt sem tudták, hogy ott vagyok a vonaton” – jegyezte meg Shearer, aki üzent is az akkor az azon a vonaton utazó Sunderland-szimpatizánsoknak, de azt nem fordítjuk le, hogy mit. ♬ original sound - THE REST IS FOOTBALL @restisfootball 🗣️ Alan: “The Sunderland fans just sang and abused me for nearly 4 hours” Fair to say Alan had the journey back to Newcastle from hell 🤣 | #therestisfootball