Hiába az első hely, Slot javulást vár; Szoboszlait kritizálja a sajtó

This is Anfield: A Liverpoolhoz ezer szállal kötődő portál ünnepli az első helyet, de az értékelések során nem bánt kesztyűs kézzel Szoboszlaival: „Egyszerűen be kellett volna lőnie a labdát Robertson beadása után, majd láthatóan egyre frusztráltabb lett Arne Slot kemény kritikáit hallva. Amikor a menedzser lecserélte, láthatóan bosszús volt.”