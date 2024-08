Nem jöttek be Ten Hag cseréi, az utolsó pillanatban kikapott a United a Brightontól

A Manchester United játékosa, Amad Diallo nem sokkal a meccs kezdete előtt értesült arról, hogy elhunyt az édesapja felesége, akire anyaként tekintett, ennek ellenére a kezdők között vállalta a játékot a Brighton & Hove Albion elleni idegenbeli bajnokin. A találkozó első félidejében szinte végig a United dominált, Casemiro és Diego Dalot is veszélyeztette a Brighton kapuját, de a fölény igazából meddőnek bizonyult. Már csak azért is, mert a hazai csapat amikor először felért az ellenfél kapujához, abból rögtön gólt is szerzett: a 32. percben a volt manchesteri, Danny Welbeck talált Onana kapujába, és ezzel lett az első olyan korábbi Manchester United-játékos, aki öt gólt is szerzett a Premier League-ben a „vörös ördögök” ellen. 1–0

Rögtön a középkezdés után egyenlíthetett volna a Manchester United, Rashford találatát azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A 60. percben viszont már érvényes gólt szerzett a vendégcsapat: a személyes gyászával is küzdő Amad Diallo kapott labdát a Brighton tizenhatosánál, bedobott egy szép cselt, majd kilőtte a rövid sarkot. 1–1

A 71. percben aztán ritkán látott jelenet játszódott le a brightoni kapu előtt: Garnacho egy szép manchesteri akció végén üresen érkezett a hosszú saroknál, majd az üres kapuba lőtte a labdát. Csakhogy a lövésébe térddel beleért a gólvonalon szerencsétlenül helyezkedő Zirkzee, aki lesen tartózkodott, így a találatot videózás után érvénytelennek nyilvánította a játékvezető. Valóban hihetetlen jelenet volt, hiszen Garnacho biztos gólt szerzett volna, ha nem helyezkedik ilyen szerencsétlenül amúgy vétlen csapattársa.

A meccs hajrájához közeledve Erik ten Hag mindent bevetett, sorozatos cserékkel próbált meg frissíteni csapatának, de ezen a délután az átütő erő hiányzott a United játékából, ráadásul a változtatások sem jöttek be. Az utolsó percekben előbb Casemirónak volt még egy nem túl veszélyes távoli kísérlete, viszont a Brighton is próbálkozott, a ráadás perceiben a csereként pályára küldött Julio Enciso lövése jelezte, hogy a hazaiak a három pont megszerzéséről sem mondtak le.

Olyannyira nem, hogy a hosszabbítás ötödik percében hangrobbanás következett a Brighton stadionjában: Joao Pedróról teljesen megfeledkeztek a manchesteri védők, így a portugál védő senkitől sem zavartatva bólinthatott Onana kapujába. 2–1

Egyenlíteni ezt követően már nem volt idő, Ten Hag cseréi nem sültek el jól, a United vereséggel hagyta el a Brighton otthonát.

Brighton & Hove Albion–Manchester United 2–1 (Welbeck 32., Joao Pedro 90+5., ill. A. Diallo 60.)

