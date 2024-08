A Liverpool megdolgozott a győzelemért a Brentford ellen

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

LIVERPOOL–BRENTFORD 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Attwell

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 73.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch (Endo, 90+1.), Mac Allister – Szalah (Elliot, 83.), Szoboszlai, L. Díaz (Gakpo, 72.)– Jota (Núnez, 72.). Menedzser: Arne Slot

BRENTFORD: Flekken – Ajer, Pinnock, N. Collins, Roerslev – M. Jensen (F. Carvalho, 66.), Nörgaard, Janelt – Lewis-Potter (Damsgaard, 66.), Wissa, Mbeumo. Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: L. Díaz (13.), Szalah (71.)

A VÁRAKOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Szoboszlai Dominik ismét a Liverpool középpályájának közepén kapott helyett kezdőként, ezúttal a Brentford ellen. Ez volt a gárda első hazai bajnoki mérkőzése a futballtól (ideiglenesen?) visszavonuló Jürgen Klopp nélkül, egyben az első, amelyen Arne Slot irányította a csapatot. A holland edző egyébként máris valamiféle irányt tudott szabni ennek a Liverpoolnak, Szoboszlai mellett ugyanis további kilenc játékos tarthatta meg a posztját az Ipswich elleni nyitó forduló (2–0) után, és csak az a Jarell Quansa került ki a kezdőből, akit már egy hete is lecserélt a szünetben, mert olyan gyengén játszott, és aki azóta az egyik hétközi edzésen megsérült.

És nemcsak a kezdőcsapat, a lendület is megmaradt a Liverpoolnál, amely az első húsz percben elképesztő iramot erőltetett a vendégekre, jóllehet végül egy Brentford-szögletet követő kontrából szerezte meg a vezetést. Persze, az tanítani való volt, ahogy Diogo Jota és Luis Díaz további segítség nélkül rohanta le a vendégvédelmet, előbbi előkészített, utóbbi pedig tizennégy méterről, ballal lőtte ki a jobb felső, rövid sarkot.

Idővel visszaesett a hazaiak lendülete, vagy éppen a Brentford vette fel azt az utazósebességet, amellyel már partnere tudott lenni a Liverpoolnak – akárhogy is, a szünetig már nem tudta növelni előnyét a Slot-legénység, ráadásul Szoboszlai is csak egy labdavesztés utáni szabálytalanságért kapott sárga lappal tudta észrevéttetni magát.

A fordulást követően előbb Andrew Robertson fejelt életveszélyesen a Brentford kapujára (gyakorlatilag fejbe találta Mark Flekkent), majd Nathan Michael Collins egyenlíthetett volna szintén közeli fejessel, de Alisson hárított. Flekkennek később is akadt munkája, a 65. percben konkrétan a meccs bravúrját mutatta be, amikor Luis Díaz tizenegy méterről leadott lökete nyomán szögletre tolta a bal alsóba süvítő labdát. Nem sokkal később már a holland kapus is tehetetlen volt: Szoboszlai megszerezte a labdát, egyből passzolt, Díaz ezúttal előkészített, Mohamed Szalah meg könnyedén emelt át a kimozduló kapus felett.

A csereként beálló Cody Gakpónak még volt egy lécet eltaláló lövése, így maradt a kettő-nulla, ami ugyan nem több, mint a kötelező a Liverpool számára – amelyben Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót –, ám elgondolkodtató, hogy Graeme Souness 1991-es debütálása óta Arne Slot az első menedzser, aki az első két bajnokiját képes volt megnyerni a Mersey-partiak kispadján. 2–0