Tíz magyar gól a francia férfiligában – kézilabdakörkép

A liga honlapja szerint többek között Ónodi-Jánoskúti Máté négy találatával az USAM Nimes Gard 33–32-re nyert a Chartres Métropole HB otthonában. Nagy Ádám ötször volt eredményes a Pays d'Aix Université Club együttesében, amely otthon 32–26-ra verte a Fenix Toulouse-t. Hanusz Egon egy gólja és öt gólpassza ellenére a Cesson-Rennes 34–29-re kikapott a Tremblay otthonában.

Merkovszki Pál 12 védésével a Pontault-Combault 27–26-os sikerrel távozott a Besancon otthonából a másodosztályban.

Máthé Dominik tíz góljával a címvédő északmacedón GRK Ohrid 36–24-re nyert házigazdaként a török Spor Toto ellen a férfi Európa-kupa második fordulójának első mérkőzésén. A válogatott keretében nem szereplő jobbátlövő a mezőny legeredményesebb játékosa volt.