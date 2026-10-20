NFL: növelte bajnoki esélyeit, továbbra is hibátlan a San Francisco 49ers – videó

Könnyűnek indult, aztán annyira mégsem lett az.



A San Francisco 49ers 5–0-s mérleggel fogadta hazai pályán a botladozó, egy héttel korábban a New York Giants elleni hosszabbításos meccs végét tragikomédiába fullasztó, így döntetlent játszó Washington Commanderst – egyértelmű volt, ki az esélyes.



Ennek megfelelően is indult a meccs, az első negyedben George Kittle és Christian McCaffrey is feltett egy-egy touchdownt a táblára, a 49ers pedig ellépett 13–3-ra, majd a futó ezt követően is villant egyszer (igaz, később volt egy fumble-je is), így a harmadik negyedben már húszpontos előnye is volt a hazaiaknak, akkor volt 23–3.



Persze, a vezető csapat ilyenkor könnyen kienged, de némiképp a Commanders támadósora is magára talált, amely két TD-t is felpakolt gyors egymásutánban a táblára (23–17), majd a meccs végéhez közeledve már a győzelemért támadhatott. Két perccel a vége előtt egy negyedik és háromból kis híján Commanders-TD lett, ami megfordíthatta volna a mérkőzést, de egy jó védekezés után újra a 49ers jött.



Még egyszer ugyan visszakapta a labdát a Commanders, abból sem lett semmi, így a 49ers 6–0-s, hibátlan mérleggel áll – egyedül nyert hat meccset, hiszen a szintén hibátlan Minnesota Vikings, Kansas City Chiefs duó 5-5 meccset játszott –, s meglepetésre hatalmas előnyre tett szert két csoportriválisával, a januárban egymás ellen főcsoportdöntőt játszó LA Rams, Seattle Seahawks duóval szemben.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

San Francisco 49ers–Washington Commanders 23–17 (13–3, 7–0, 3–7, 0–7)

Pénteken játszották

Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 (0–3, 14–0, 0–0, 0–11, 3–0) – hosszabbítás után

Vasárnap játszották

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (0–7, 14–10, 7–14, 10–3)

New England Patriots–New York Jets 26–19 (7–3, 10–0, 0–10, 9–6)

Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 (3–0, 10–3, 3–0, 3–16, 0–7) – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25 (0–3, 7–7, 0–3, 7–12)

Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31 (0–14, 7–7, 0–7, 16–3)

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26 (0–0, 13–0, 0–6, 7–20)

New York Giants–New Orleans Saints 27–34 (7–0, 3–10, 0–17, 17–7)

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10 (0–10, 0–0, 3–0, 10–0)

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18 (3–3, 6–6, 0–3, 7–6)

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6 (9–3, 10–0, 0–3, 3–0)

Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33 (7–3, 6–10, 0–10, 17–10)

Green Bay Packers–Dallas Cowboys 23–13 (7–0, 10–0, 3–7, 3–6)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings