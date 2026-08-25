Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorka csapata elvesztette a rangadót hazai pályán

K. Zs.K. Zs.
2026.08.25. 07:42
Juhász Dorka és Kiah Stokes a lepattanóra figyel a kedd hajnali mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Rangadót vesztett Juhász Dorka csapata az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA): a Golden State Valkyries 80–66-ra nyert a Minnesota Lynx vendégeként az alapszakasz magyar idő szerint kedd hajnali programjában.

A Lynx remekül kezdett (8–0), de már az első negyed végére fordult az állás (16–17), és a második félidőt jobban bíró Valkyries végül fölényesen győzött. A negyedik negyedben a vendégek 63–57 vezetésük után 14–1-es rohammal zárták le a meccset – egyik legjobbjuk, a 18 ponttal záró Cecilia Zandalasini két hármast is bevágott ebben az időszakban. 

A Minnesota bokasérülés miatt nélkülözte kezdő irányítóját – Courtney Williams 122 alapszakaszi meccs után először hiányzott –, távollétében Natasha Howard vezette a hazai lőlapot 13 ponttal, Kayla McBride 12-vel zárt. 

A cseresorból érkező Juhász Dorka bő tíz percet játszott, egy-egy tripla és dupla révén öt pont került a neve mellé, gyűjtött három védőlepattanót, volt egy dobásblokkolása – utóbbit az egykor Sopronban játszó, csapatát ezúttal 15 ponttal segítő Gabby Williams kárára követte el.

A ligához 2025-ben csatlakozó Golden State először volt képes legyőzni a Minnesotát; a két csapat korábbi kilenc mérkőzése mindegyikét a Lynx nyerte meg. 

A Minnesota 31 győzelemmel és 8 vereséggel vezeti a tabellát, a Golden State 26, 11-gyel követi – már mindkét csapat lefoglalta helyét a rájátszásban.

Szót érdemel a hajnali másik mérkőzés is: Angel Reese, az Atlanta Dream centere 26 lepattanót szedett a Los Angeles Sparks otthonában 78–71-re megnyert meccsen – ez új ligarekord, akárcsak az idény során eddig összegyűjtött 458 pattanója. Az Atlanta (25, 13) szintén ott lesz a playoffban, a Los Angeles (13, 25) reményei már elszálltak.

A Minnesota legközelebb (vasárnap) az Atlantával játszik, utána bajnoki szünet következik a szeptember 4-én kezdődő világbajnokság miatt, ahol Juhász Dorka is ott lesz a magyar válogatottal.

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Legfrissebb hírek

WNBA: Juhász Dorkáék remek formában, itt az újabb győzelem

Amerikai sportok
2026.08.22. 09:35

Négy és fél milliárd dollárért eladják Juhász Dorkáék klubját

Amerikai sportok
2026.08.21. 18:46

Korábbi NBA-játékosok jelezték, jelentkeznének a női liga jövő évi draftjára

Amerikai sportok
2026.08.14. 09:29

WNBA: Juhász Dorka is hozzájárult a Lynx újabb győzelméhez

Amerikai sportok
2026.08.13. 08:45

WNBA: Juhász Dorkáék ismét győztek, rájátszásban a Minnesota

Kosárlabda
2026.08.10. 08:57

WNBA: rangadót nyertek Juhász Dorkáék

Kosárlabda
2026.08.02. 21:59

WNBA: Juhász Dorka bevágott négy hármast, a Lynx folytatta győzelmi sorozatát

Amerikai sportok
2026.07.31. 11:18

Ismét győzött Juhász Dorkával a ligaelső Minnesota Lynx

Amerikai sportok
2026.07.29. 08:31