WNBA: Juhász Dorka csapata elvesztette a rangadót hazai pályán

A Lynx remekül kezdett (8–0), de már az első negyed végére fordult az állás (16–17), és a második félidőt jobban bíró Valkyries végül fölényesen győzött. A negyedik negyedben a vendégek 63–57 vezetésük után 14–1-es rohammal zárták le a meccset – egyik legjobbjuk, a 18 ponttal záró Cecilia Zandalasini két hármast is bevágott ebben az időszakban.

A Minnesota bokasérülés miatt nélkülözte kezdő irányítóját – Courtney Williams 122 alapszakaszi meccs után először hiányzott –, távollétében Natasha Howard vezette a hazai lőlapot 13 ponttal, Kayla McBride 12-vel zárt.

A cseresorból érkező Juhász Dorka bő tíz percet játszott, egy-egy tripla és dupla révén öt pont került a neve mellé, gyűjtött három védőlepattanót, volt egy dobásblokkolása – utóbbit az egykor Sopronban játszó, csapatát ezúttal 15 ponttal segítő Gabby Williams kárára követte el.

Dorka Juhasz nasty block on Gabby Williams 🤯 pic.twitter.com/UC9LHiRS14 — TimeoutSPORTS__ (@TimeoutSPORTS3) August 25, 2026

A ligához 2025-ben csatlakozó Golden State először volt képes legyőzni a Minnesotát; a két csapat korábbi kilenc mérkőzése mindegyikét a Lynx nyerte meg.

A Minnesota 31 győzelemmel és 8 vereséggel vezeti a tabellát, a Golden State 26, 11-gyel követi – már mindkét csapat lefoglalta helyét a rájátszásban.

Szót érdemel a hajnali másik mérkőzés is: Angel Reese, az Atlanta Dream centere 26 lepattanót szedett a Los Angeles Sparks otthonában 78–71-re megnyert meccsen – ez új ligarekord, akárcsak az idény során eddig összegyűjtött 458 pattanója. Az Atlanta (25, 13) szintén ott lesz a playoffban, a Los Angeles (13, 25) reményei már elszálltak.

A Minnesota legközelebb (vasárnap) az Atlantával játszik, utána bajnoki szünet következik a szeptember 4-én kezdődő világbajnokság miatt, ahol Juhász Dorka is ott lesz a magyar válogatottal.