NBA: már biztosan második helyezett keleten a Celtics

A Boston Celtics fölényes győzelmet (144–118) aratott a New Orleans Pelicans felett. A hazaiaktól Sam Hauser remek teljesítményt nyújtott, 24 pontot – mindet hárompontosból (összesen tehát 8-at) –, 6 lepattanót és 4 gólpasszt jegyzett. A Celtics 29 tripláig jutott, amely nem csak klub-, hanem NBA-rekordot is jelent.

A Milwaukee Bucks a 35 pontot (benne klubcsúcsot jelentő 11 hárompontost), 5 lepattanót és 4 gólpasszt jegyző AJ Green vezérletével nyert (125–108) a Brooklyn Nets ellen.

A játéknap során az is eldőlt, hogy a Miami Heattől kikapó (117–140) Washington Wizards zár az NBA-idény legrosszabb teljesítményével.

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Cleveland Cavaliers 124–102

Charlotte Hornets–Detroit Pistons 100–118

Washington Wizards–Miami Heat 117–140

Boston Celtics–New Orleans Pelicans 144–118

Indiana Pacers–Philadelphia 76ers 94–105

New York Knicks–Toronto Raptors 112–95

Chicago Bulls–Orlando Magic 103–127

Milwaukee Bucks–Brooklyn Nets 125–108

San Antonio Spurs–Dallas Mavericks 139–120

Denver Nuggets–Oklahoma City Thunder 127–107

Houston Rockets–Minnesota Timberwolves 132–136

Utah Jazz–Memphis Grizzlies 147–101

Portland Trail Blazers–Los Angeles Clippers 116–97

Sacramento Kings–Golden State Warriors 124–118

Los Angeles Lakers–Phoenix Suns 101–73