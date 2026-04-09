NBA: a Thunder ismét első nyugaton, Jokics tripla duplával vezette győzelemre a Denvert

A Thundernél Chet Holmgren remekelt 30 ponttal és 14 lepattanóval, míg Shai Gilgeous-Alexander dupla duplát jegyzett (20 pont, 11 gólpassz). Az OKC sorozatban hetedik győzelmét aratta, és egymás után harmadszor lett első a Nyugati főcsoportban, így végig pályaelőnnyel játszhat a rájátszásban. A Clippersnél Kawhi Leonard 20 pontig jutott.

A Phoenix Suns is fontos sikert aratott: Devin Booker 37 ponttal és 9 assziszttal vezette győzelemre a csapatát a Dallas Mavericks ellen (112–107). A Suns ezzel megszerezte a nyugati hetedik helyet. A dallasiaknál a fiatal Cooper Flagg (11 pont, 13 lepattanó, 6 gólpassz) tovább erősítette az Év Újonca-címért folytatott esélyeit.

Keleten a Cleveland Cavaliers 122–116-ra verte az Atlanta Hawkst egy lehetséges rájátszásbeli párharc főpróbáján. Donovan Mitchell 31 pontig jutott, míg Evan Mobley 22 ponttal és karriercsúcsot jelentő 19 lepattanóval zárt.

A Detroit Pistons már biztos keleti elsőként 137–111-re ütötte ki a Milwaukee Bucksot. Jalen Duren 21 ponttal vezette a csapatot, míg Cade Cunningham hosszabb kihagyás után tért vissza (13 pont, 10 gólpassz).

Az Orlando Magic negyedszer nyert sorozatban, ezúttal a Minnesota Timberwolves ellen (132–120). Paolo Banchero sokoldalú játékkal (20 pont, 8 lepattanó, 6 assziszt) járult hozzá a sikerhez.

A Denver Nuggets tovább menetel: sorozatban tizedik győzelmét aratta a Memphis Grizzlies ellen (136–119). Nikola Jokics újabb tripla duplát ért el (14 pont, 16 lepattanó, 10 assziszt), ami már a 34. volt számára az idényben.

A játéknap végén a San Antonio Spurs 112–101-re verte a Portland Trail Blazerst.

