Megnyerte az NBA Keleti főcsoportját a Pistons, hosszabbítás döntött Jokicsék és Wembanyamáék csatájában

Kis híján két évtizede nem látott magasságokban a Detroit Pistons: a michigani együttes az első perceket leszámítva végig vezetve nyert a Philadelphia 76ers vendégeként, így matematikailag is eldőlt, hogy J. B. Bickerstaff együttese a Keleti főcsoport élén zárja az alapszakaszt, s első kiemeltként vág neki a rájátszásnak – a 2006–2007-es évad óta először. A Pistons legjobbja Daniss Jenkins volt, aki dupla duplával segítette csapatát a győzelemhez.

Óriási csatát vívott egymással a nyugati negyedik Denver Nuggets és a főcsoport második helyén álló San Antonio Spurs. A rendkívül kiélezett összecsapáson szinte végig a vendég texasiak vezettek, de az utolsó fél percben Nikola Jokics büntetőivel, valamint Aaron Gordon kétpontosával ráadásra mentette a meccset a coloradói alakulat. A hosszabbításban aztán a Nuggets bizonyult jobbnak, amely így sorozatban a nyolcadik győzelmét aratta. Hazai oldalon Nikola Jokics 40 pontja mellett nyolc lepattanót és 13 gólpasszt tett bele a közösbe, míg a másik oldalon Victor Wembanyama, 34 ponttal, 18 lepattanóval és hét assziszttal cipelte a hátán az övéit.

A játéknap harmadik meccsén a 32 pontos Jaime Jaquez Jr., illetve a dupla duplát elérő Kel'el Ware vezette Miami Heat alaposan megszórta a Washington Wizardsot, és 152 pontot szerezve nyert.

Denver Nuggets–San Antonio Spurs 136–134 – hosszabbítás után

Miami Heat–Washington Wizards 152–136

Philadelphia 76ers–Detroit Pistons 93–116