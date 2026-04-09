Női kézilabda: szerződést hosszabbított az Esztergom balszélsője

Az előző idényben bajnoki bronzérmes egyesület közösségi oldalának csütörtök reggeli híradása emlékeztetett: a balszélső hosszú sérülés után építette fel magát újra Esztergomban, aminek eredményeként bekerült Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány 35 tagú válogatott keretébe is.

Az új megállapodás értelmében Ballai Anna a 2026–2027-es idényben is a királyvárosi csapatot erősíti majd.

Ballai eddig 32 lövésből 25 gólt szerzett az élvonal mostani idényében.