NHL: Ovecskin triplázott, hét gólt ütött a Washington

2026.03.27. 07:28
Ovecskin 34. alkalommal triplázott az NHL-ben (Fotó: Getty Images)
jégkorong NHL Alekszander Ovecskin Connor McDavid
Tizenhárom mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) csütörtöki játéknapján.

Két vereség után javított a Washington, amely a Utah Mammouth otthonában ütött hét gólt. A mérkőzés egyik hőse Alekszander Ovecskin volt, aki pályafutása során 34. alkalommal triplázott az NHL-ben. Az orosz kiválóság egyébként rekordot állított fel, hiszen a 21. csapat ellen tudott három gólt szerezni egy mérkőzésen, maga mögé utasítva Brett Hullt. Ovecskin a 34. triplájával az örökranglista negyedik helyére jött fel Wayne Gretzky (50), Mario Lemieux (40) és Mike Bossy (39) mögé.

A Utahnak nem megy otthon, a csapat a legutóbbi hét mérkőzését számítva a hatodik vereségét szenvedte el saját csarnokában, február 28. óta egyedül a Los Angeles Kings gárdáját győzte le hosszabbítás után.

Alig tért vissza a jégre, máris újra megsérült Sidney Crosby. A kanadai klasszis az olimpián dőlt ki a sorból, emiatt 11 mérkőzést kihagyott. A Pittsburgh ottawai mérkőzésén a második harmadban le kellett jönnie a pályáról, és nem is tért vissza, csapata azonban így is legyőzte szétlövéssel a kanadaiakat.

Connor McDavid góllal és két gólpasszal járult hozzá az Edmonton hosszabbításos sikeréhez a Vegas otthonában. Az Oilers kiválósága a 785. mérkőzésén eljutott a 800. asszisztjáig a ligában, nála gyorsabban csak Wayne Gretzky (557) és Mario Lemieux (661) érte el ezt a jubileumi számot.

Joel Eriksson Ek 4.4 másodperccel a rendes játékidő vége előtt ütötte a Minnesota győztes gólját a Panthers otthonában. Nathan McKinnon duplájával nyert a ligaelső Colorado, míg a nyugaton második helyen álló Dallas sorozatban negyedszer kapott ki.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Minnesota Wild 2–3
Montreal Canadiens–Columbus Blue Jackets 2–1
New York Islanders–Dallas Stars 2–1
Ottawa Senators–Pittsburgh Penguins 3–4 – szétlövéssel
Philadelphia Flyers–Chicago Blackhawks 5–1
Tampa Bay Lightning–Seattle Kraken 3–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–New Jersey Devils 2–4
St. Louis Blues–San Jose Sharks 2–1 – hosszabbítás után
Winnipeg Jets–Colorado Avalanche 2–3
Calgary Flames–Anaheim Ducks 2–3 – hosszabbítás után
Utah Mammoth–Washington Capitals 4–7
Vegas Golden Knights–Edmonton Oilers 3–4 – hosszabbítás után
Vancouver Canucks–Los Angeles Kings 0–4

 

 

