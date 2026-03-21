NBA: Houstonban megszakadt az Atlanta 11 meccses győzelmi sorozata

A Houston Rockets odahaza 117–95-re győzött az Atlanta Hawks ellen, amivel véget vetett a látogatók 11 meccse tartó győzelmi szériájának. Kevin Durant 25, Jabari Smith Jr. 23 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez.

Nyert a Keleti főcsoport első helyezettje, a Detroit Pistons is, amely a Golden State Warriorst múlta felül 115–101-re, és ugyancsak győzelemmel hagyta el a pályát a konferencia második helyezettje, a Boston Celtics – az NBA rekordbajnoka a Memphis Grizzlies otthonában diadalmaskodott 117–112-re, és sorozatban negyedik győzelmének örülhetett az alapszakaszban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Brooklyn Nets–New York Knicks 92–93

Detroit Pistons–Golden State Warriors 115–101

Houston Rockets–Atlanta Hawks 117–95

Memphis Grizzlies–Boston Celtics 112–117

Minnesota Timberwolves–Portland Trail Blazers 104–108

Denver Nuggets–Toronto Raptors 121–115