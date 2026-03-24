NBA: a Pistons megállította a Lakerst, a Spurs már megnyerte a csoportját

A liga érvénytelenítette Luka Doncic idénybeli 16. technikaiját, így nem lépett életbe az automatikus eltiltás, a Lakers szlovén óriása pályára léphetett a Detroit ellen, azaz a vendégek megalapozottan reménykedhettek abban, hogy sorozatban tizedszer is nyernek. S bár a harmadik negyed elején 16 pontos hátrányban voltak, visszakapaszkodtak, és Deandre Ayton büntetőivel az utolsó percben átvették a vezetést (108–107). A hátralévő 39 másodpercben aztán Doncic két dobást is elhibázott, eközben a detroitiak másodévese, az epizodisták közül előlépő Daniss Jenkins egy duplát és négy büntetőt is elsüllyesztett, amivel csapatát győzelemhez (zsinórban a negyedikhez), saját magát pedig 30 pontos NBA-karriercsúcshoz segítette. Jalen Duren 20 ponttal és 11 lepattanóval vette ki a részét a győzelemből, a szép sorozatától búcsúzó Lakersben Doncic 32, Austin Reaves 24 pontig jutott, míg az első félidőben a gyűrűbe egyszer sem beletaláló LeBron James 12 pontot, 10 asszisztot és kilenc lepattanót jegyzett.

A San Antonio nem botlott meg Miamiban, simán hozta sorozatban a hatodik győzelmét – vezetett harminccal is –, és mivel a Houston kikapott Chicagóban, a Spurs biztossá tette, hogy a Délnyugati csoport élén fejezi be az alapszakaszt. Victor Wembanyama 26 ponttal, 15 lepattanóval és öt dobásblokkolással jött le a játéktérről, Keldon Johnson és Dylan Harper 21-21 ponttal ugrott be a kispadról, a hazaiak legjobb dobója Norman Powell volt szintén 21-gyel.

A Houston annak ellenére kapott ki Chicagóban, hogy Kevin Durant sorozatban a kilencedik meccsén is 50 százalékosnál jobb mezőnymutatót produkált, ráadásul 40 pontig hatolt, és az utolsó negyedben is elemében volt (15). A Rocketsnek volt honnan visszamásznia, hiszen a Bulls idénye legjobb első negyedét produkálta (41 pont), vezetett 22 ponttal is. A vendégek fokozatosan faragták a hátrányt, volt esélyük fordítani, aztán 10 másodperccel a vége előtt Matas Buzelis bedobott egy duplát – ott dőlt el a meccs. Buzelis 23, Collin Sexton 25 pontot ért el a hazaiaknál, a Rocketsben Duranten kívül Alperen Sengünnek is emlékezetes estéje volt: egymás után 14 dobása akadt be, és tripla duplát szállított (33 pont, 13 lepattanó, 10 assziszt).

A Tyrese Maxey, Joel Embiid és Paul George nélkül kiálló Philadelphiának nem sok esélye volt arra, hogy megállítsa az Oklahomát – nem is borult a papírforma, a címvédő egymás után a 12. mérkőzését is megnyerte. Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams 18, a nemrég még philadelphiai Jared McCain 13 pontot szerzett a ligát 57, 15-es mutatóval vezető Thunderben, a hazai lőlapot VJ Edgecombe 35-tel vezette.

Izgalmas volt a végjáték Orlandóban, ahol a két rossz formában lévő csapat csatájából meglepetésre a vendég Indiana jött ki jobban, megszakítva története leghosszabb (16 meccses) vereségszériáját. Pascal Siakam nemcsak a 37 pontjával játszott főszerepet a régen várt győzelemben, hanem az utolsó pillanatokbeli, Paolo Banchero kárára elkövetett dobásblokkolással is. Banchero 39 pontja nem volt elég ahhoz, hogy a Magic kiláboljon a hullámvölgyből – egyvégtében ötödször is vesztett.

Dallasban is feszült volt a hajrá, sőt sajnálatosan drámai: a hosszabbítás vége felé Moses Moody egy zsákolási kísérlet közben súlyos térdsérülést szenvedett, hordágyon vitték le a játéktérről. Moody tíz meccset hagyott ki csuklósérülés miatt, ezen az estén tért vissza, és 23 ponttal járult hozzá ahhoz, hogy a mélyről visszakapaszkodó Golden State három vereség után végre győzzön. A Mavericks sorozatban a 12. hazai meccsét is elvesztette (32 éve ez a leghosszabb ilyen szériája), soraiban Cooper Flagg 30 ponttal, de hét labdaeladással zárt.

Moses Moody just suffered what could be a patellar dislocation of left knee on a non contact injury while laying it up.

Az Atlantában a 26 pontos Nickeil Alexander-Walker vezérletével nyolcan érték el a tízpontos határt, és a szorgos lövöldözésnek 146 pontos csapatidénycsúcs lett a vége a Memphis ellen. A Hawks remek formába lendült, sorozatban a 11. hazai meccsét nyerte meg, összességében pedig a 13.-at húzta be a legutóbbi tizennégy mérkőzéséből.

A keleti ötödik hely azonban még mindig a Torontóé, amely két vereség után nyert és szintén 140 pont fölé pumpálta a teljesítményét – a Utah megszórásából RJ Barrett 27, Sandro Mamukelashvili 23 ponttal vette ki a részét.

Nem aprózta el a Portland sem, 134 pontig nem állt meg a Brooklyn ellen, és idénye legnagyobb különbségű (35 pontos) győzelmével zárt. Toumani Camara kilenc hármast ágyúzott be, ami ugyanúgy egyéni NBA-csúcs, mint a 35 pontja.

Kiadós pontmennyiséget termelt a Clippers is, és talán még magasabbra jut, ha Kawhi Leonard nem ücsörgi végig az utolsó negyedet a kispadon. De akkor már nem volt rá szükség a foghíjas Milwaukee ellen, 25 perc alatt gyártott 28 pontjával régen megalapozta már csapata győzelmét.

NBA, ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Los Angeles Lakers 113–110

Miami Heat–San Antonio Spurs 111–136

Orlando Magic–Indiana Pacers 126–128

Philadelphia 76ers–Oklahoma City Thunder 103–123

Atlanta Hawks–Memphis Grizzlies 146–107

Chicago Bulls–Houston Rockets 132–124

Utah Jazz–Toronto Raptors 127–143

Dallas Mavericks–Golden State Warriors 131–137, h. u.

Portland Trail Blazers–Brooklyn Nets 134–99

Los Angeles Clippers–Milwaukee Bucks 129–96

