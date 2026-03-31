Mantha még Sykorát is túlszárnyalta első idényében a Pittsburghben

R. P.R. P.
2026.03.31. 08:01
Anthony Mantha (39-essel) óriási idényt fut a Pittsburghhel (Fotó: Getty Images)
Colorado Avalanche jégkorong NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján a Pittsburgh Penguins és a Colorado Avalanche is kiütéssel győzött.

A Pittsburgh Penguins öt gólt is ütött a második harmadban a New York Islanders ellen, és 8–3-ra megnyerte a mérkőzést. Anthony Mantha és Rickard Rakell is két gólt szerzett. Manthénak ez az első szezonja a Penguinsszel, és már a 29. gólját jegyzi a mostani bajnoki évadban – Petr Sykora 2007–2008-as teljesítménye óta senki nem volt ennyire eredményes az első idényében a csapat történetében. A Penguins már a második helyen áll a divíziójában.

Nazem Kadri duplázott a Colorado Avalanche-ben korábbi csapata, a Calgary Flames ellen. Az Avalanche 9–2-re kiütötte ellenfelét, így véget ért a Flames hatmeccses pontszerző sorozata.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Pittsburgh Penguins 3–8
Colorado Avalanche–Calgary Flames 9–2
Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 4–2
Anaheim Ducks–Toronto Maple Leafs 4–5 – hosszabbításban
San Jose Sharks–St. Louis Blues 5–4

