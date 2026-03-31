Mantha még Sykorát is túlszárnyalta első idényében a Pittsburghben

A Pittsburgh Penguins öt gólt is ütött a második harmadban a New York Islanders ellen, és 8–3-ra megnyerte a mérkőzést. Anthony Mantha és Rickard Rakell is két gólt szerzett. Manthénak ez az első szezonja a Penguinsszel, és már a 29. gólját jegyzi a mostani bajnoki évadban – Petr Sykora 2007–2008-as teljesítménye óta senki nem volt ennyire eredményes az első idényében a csapat történetében. A Penguins már a második helyen áll a divíziójában.

Nazem Kadri duplázott a Colorado Avalanche-ben korábbi csapata, a Calgary Flames ellen. Az Avalanche 9–2-re kiütötte ellenfelét, így véget ért a Flames hatmeccses pontszerző sorozata.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Islanders–Pittsburgh Penguins 3–8

Colorado Avalanche–Calgary Flames 9–2

Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks 4–2

Anaheim Ducks–Toronto Maple Leafs 4–5 – hosszabbításban

San Jose Sharks–St. Louis Blues 5–4

