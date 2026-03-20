Kiütések napja az NHL-ben: kapott gól nélkül nyert a Florida, a Buffalo és a Utah is

A címvédő Florida Panthers tavalyi döntős ellenfelét, az Edmonton Oilerst ütötte ki 4–0-ra, ráadásul idegenben. A Panthers kapusa, az orosz Szergej Bobrovszkij 21 védéssel járult hozzá csapata sima győzelméhez.

Ugyancsak négygólos diadalnak örülhetett a Utah Mammoth, amely a Vegas Golden Knights felett aratott 4–0-s győzelmet. Las Vegasban a cseh Karel Vejmelka kapus húzta le a rolót, 28 védést mutatott be, miközben nem kapott egyetlen gólt sem, mellette az első harmadban duplázó Clayton Keller volt kulcsszereplője a mérkőzésnek.

A Keleti konferencia második helyezettje, a Buffalo Sabres 5–0-ra mosta le idegenben a San Jose Sharksot. Sam Carrick kétszer is betalált a mérkőzésen, míg Alex Lyon 23 védéssel vezette győzelemre csapatát, amely a legutóbbi 12 meccséből 11-et megnyert, és idegenben sorozatban a tizedik győzelmét aratta. Eközben a San Jose egymás után a harmadik mérkőzését bukta el.

Végül, de nem utolsósorban: szétlövés döntötte el a játéknap legizgalmasabb mérkőzését, melyen a Philadelphia Flyers nyert ilyen módon 4–3-ra a Los Angeles Kings vendégeként. A philadelphiai Noah Cates gólt és gólpasszt is jegyzett az összecsapáson.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Winnipeg Jets 6–1

Ottawa Senators–New York Islanders 3–2

Detroit Red Wings–Montreal Canadiens 3–1

Columbus Blue Jackets–New York Rangers 6–3

Minnesota Wild–Chicago Blackhawks 1–2

Nashville Predators–Seattle Kraken 3–1

Edmonton Oilers–Florida Panthers 0–4

Vancouver Canucks–Tampa Bay Lightning 2–6

Vegas Golden Knights–Utah Mammoth 0–4

San Jose Sharks–Buffalo Sabres 0–5

Los Angeles Kings–Philadelphia Flyers 3–4 – szétlövéssel

