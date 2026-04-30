Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen

A One Veszprém a Facebookon adta közzé a Füchse Berlin elleni esti BL-meccsre nevezett keretét, melyből hiányzik az olimpiai és világbajnok francia átlövő, Nedim Remili.

„Nedim Remili sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a mai találkozón” – jelentette be a klub a közösségi oldalán.

A BL-negyeddöntő első felvonása 18.45 órakor kezdődik a veszprémiek számára, hazai pályán.