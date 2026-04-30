Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen
A One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata kiadta a Füchse Berlin elleni esti BL-negyeddöntőre készülő keretét.
A One Veszprém a Facebookon adta közzé a Füchse Berlin elleni esti BL-meccsre nevezett keretét, melyből hiányzik az olimpiai és világbajnok francia átlövő, Nedim Remili.
„Nedim Remili sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a mai találkozón” – jelentette be a klub a közösségi oldalán.
A BL-negyeddöntő első felvonása 18.45 órakor kezdődik a veszprémiek számára, hazai pályán.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Nantes (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
