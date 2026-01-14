Nemzeti Sportrádió

NHL: győzött reaktivált vezetőedzőjével a Columbus

2026.01.14. 09:04
Rick Bowness győzelemmel tért vissza (Fotó: Getty Images)
Győzelemmel tért vissza az NHL-be Rick Bowness, aki a Columbus Blue Jackets első meccsén 5–3-as sikerre vezette csapatát a Calgary Flames ellen.

A korábban a Bostont, az Ottawát, a New York Islanderst, a Phoenixet és a Dallast is irányító, utóbbival bajnoki döntőbe jutó Bowness 2024-ben úgy távozott a Winnipeg Jetstől, hogy bejelentette, a felesége és önmaga egészsége érdekében vissza is vonul, nem edzősködik tovább. Aztán most hetvenévesen mégis elfogadta a Columbus ajánlatát, és odaállt az idényben elsőként edzót váltó klub padja mögé. A feladata, hogy a 2019–2020-as idény óta először a playoffba juttassan a csapatot. Az első lépést megtette, a Calgary ellen a két gólja mellé egy asszisztot is kiosztó Charlie Coyle vezérletével győzött a Blue Jackets, amely még mindig elég messze van a rájátszást érő helyektől.

A Keleti főcsoportban a Tampa Bay a Pittsburgh elleni szétlövéses sikerrel kihasználta a Carolina St. Louis-i és a Detroit bostoni vereségét, és a konferencia élére állt. Nyugaton a listavezető Colorado nem játszott, de legközelebbi üédözője, a Dallas kikapott az Anaheimtől, így az Avalanche is jól jött ki a játéknapból. 

NHL, ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–Calgary Flames 5–3
Ottawa Senators–Vancouver Canucks 2–1
Washington Capitals–Montréal Canadiens 3–2 – hosszabbítás után
Pittsburgh Penguins–Tampa Bay Lightning 1–2 – szétlövéssel
Boston Bruins–Detroit Red Wings 3–0
St. Louis Blues–Carolina Hurricanes 3–0
Winnipeg Jets–New York Islanders 5–4
Nashville Predators–Edmonton Oilers 4–3 – hosszabbítás után
Utah Mammoth–Toronto Maple Leafs 6–1
Anaheim Ducks–Dallas Stars 3–1

 

