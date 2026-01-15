NHL: ezúttal nyolc gólt kapott a negatív spirálban levő Rangers

Zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a New York Rangers. A Bostonban néhány napja 10 gólt kapó együttes, ezúttal a saját közönsége előtt rohant bele a késbe a gólja mellett három gólpasszt kiosztó Brady Tkachuk vezette Ottawa Senators ellen. A kanadai együttes nyolc gólt rámolt be a Rangers kapujába, amely így az utolsó helyre csúszott vissza a Keleti főcsoportban.

Ráadás döntött Los Angelesben, a gól nélküli első harmad után kétszers is vezetést szerzett a vendég Golden Knights, de a Kings mindkét alkalommal egalizálni tudott. A hosszabbításban Michael Stone találata a Las Vegas-i együttes sikerét jelentette.

Sorozatban negyedikk vereségét szenvedte el a Flyers Buffalóban, ahol a Sabres a duplázó Rasmus Dahlin vezérletével diadalmaskodott. Mindkét fél számára lőtávolban van a rájátszás, de a pillanatnyi forma alapján a Sabresnek van több esélye arra, hogy el is jusson odáig.

Kétszer is vezetést szerzett hazai környezetben a New Jersey Devils, de a vendég Kraken mindkét alkalommal egalizálni tudott. Miután a harmadik harmad nem hozott gólt, a döntés a raádásra maradt, ahol a svájci Nico Hischier megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját, s egyúttal a meccset is megnyerte a Devilsnek.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Seattle Kraken 3–2 – hosszabbítás után

Buffalo Sabres–Philadelphia Flyers 5–2

New York Rangers–Ottawa Senators 4–8

Los Angeles Kings–Vegas Golden Knights 2–3 – hoszabbítás után