„Kezdek bemelegedni, ezen a ponton a vesekövem se passzolnám le” – húsz évvel ezelőtt szerzett 81 pontot Kobe Bryant

Újjáépülő Los Angeles egy szürke vasárnap

A 2000 és 2002 között sorozatban három bajnoki címet nyerő Los Angeles Lakers szépen lassan átalakult. A Shaquille O’Neal utáni, de a Paul Gasol előtti időszakban, a 2004–2005-ös idényben – több mint tíz év után – a rájátszásról is lemaradt a Lakers, míg a következő két évben az első körben búcsúzott. A problémák közepette vagy ezek ellenére kiemelkedett Kobe Bryant, aki 2006-ban és 2007-ben is a liga gólkirályaként zárt, ezen évek tökéletes lenyomata volt a húsz évvel ezelőtti mérkőzés.

A Toronto Kelet harmadik legrosszabb mérlegével (14–26) rendelkezett, míg a Lakers épphogy ötven százalék felett teljesítve (21–19) a hatodik volt Nyugaton. A két csapat a januári találkozó előtt egy hónappal is összecsapott, akkor Bryant negatív idénycsúcsot jelentő 11 pontot szerzett, 26 perc alatt 11 mezőnykísérletéből mindössze öt volt pontos.

„Vasárnap esti unalmas hangulat. Az ünnepek után, az All-Star hétvége előtt, nem volt nagy felhajtás, a Los Angeles Lakers hazai meccseire mindig jellemző sztárok is távol maradtak, ráadásul az NFL-ben konferenciadöntőket rendeztek” – mesélte a mérkőzés körülményeit Chuck Swirsky, a torontói csapat kommentátora Sean Deveney Kobe emlékére című könyvében.

Eleinte működik a torontói meccsterv

Bryant mellett Smush Parker, Lamar Odom, Kwame Brown és Chris Mihm kezdett a Los Angelesben. A Toronto terve az volt, hogy mindenkit kivesznek a játékból és hagyják Bryantet pontot szerezni, az elképzelés szerint egyedül nem tudja legyőzni őket. Legalábbis így gondolták...

És úgy tűnt, működik is a terv: a Raptors a mérkőzés nagy részében vezetett. Ugyan az akkor 27 éves Bryant az első félidőben 26 pontot szerzett, az első negyed után hét, a félidőben pedig 15 ponttal ment a Toronto. Morris Peterson 9 perc 23 másodperccel a harmadik negyed vége előtt két büntetőt értékesített, ekkor 71–53 volt az állás, ez volt a Toronto legnagyobb előnye. „A Lakers játékosai álmosak voltak, amúgy sem voltak túl jó formában. Tizennyolc pontos hátránynál az volt az ember érzése, hogy a játékosok ott se akarnak lenni. Szinte nem is védekeztek, egyedül Kobe Bryantnél látszott a küzdőszellem. A második félidő elején elhibázott néhány dobást, utána viszont egymás után jöttek a sikeres kosarak. Úgy tűnt megérezte, hogy egyedül is vissza tudja hozni a csapatát a meccsbe” – emlékezett vissza Swirsky. Bryant a harmadik negyedben tényleg ráérzett, sorozatban 11 dobást értékesített.

A negyed elején a 18 pontos hátrány felbosszantotta Bryantet. „Dühös volt, meg sem szólalt. Akkor van baj, ha nem mond semmit” – mondta a Lakers kezdőjében szerepet kapó Odom. A Lakers a harmadik negyedet 42–22-re hozta, a hazaiak 85–85-nél beérték a Raptorst, majd sorozatban hat ponttal át is vették a vezetést. Bryant az első félidős 26 pontjához 27-et adott a harmadik negyedben. 15 mezőnykísérletéből 11 pontos volt, valamint mind a négy tripláját értékesítette.

Az első félidőben még a Raptors vezetett (Fotó: Imago Images)

Kobe Bryant tovább emeli a tétet a negyedik negyedben

Bryantnek nem indult jól a negyedik negyed, előbb elhibázott egy ziccert, majd kihagyott egy hárompontost. De 9:47-tel a vége előtt értékesített két büntetőt, majd nyolc kísérletből hét mezőnygólt szerzett. A negyedik negyedben 13 büntetődobásából 12-t bedobott, köztük kettőt 43,4 másodperccel a vége előtt – ezekkel a dobásokkal lépte át a 80 pontos határt.

„Igazából csak a negyedik negyed elején, vagy annak közepén fogalmazták meg magukban a szurkolók és az arénában lévők, hogy várjunk csak, mit is látunk most itt?

A negyedik negyedre már több mint ötven pontja volt, és azt vártuk, hogy hatvan körül fog megállni. De a negyedik negyedben robbant. Senki sem tudta megállítani. Beindult a motor, pezsgett a vér az ereiben. Csodálatos volt nézni” – idézte fel Swirsky.

A Torontóban 17 pontot dobó Jalen Rose így emlékezett vissza a mérkőzésre: „Ezért volt olyan karrierje, amilyen. Mindig nevettem, amikor az emberek azt mondták, hogy nem passzol elégszer. Ha nyolcvanegy pontot tudsz szerezni egy NBA-meccsen, miért akarnál passzolni?”

Rose egy másik aspektust is kiemelt Kobe Bryant teljesítménye kapcsán. „Abban az időben nem alkottunk olyan jó csapatot Torontóban. Az első dolog, ami eszembe jut annak a meccsnek a kapcsán az, hogy Kobe soha nem ütögette meg a mellkasát. Soha nem mutatott a közönségre. Soha nem beszélt mocskosan. Olyan volt, mintha egy férfi lenne a fiúk között, és szó szerint lealázott minket, de nem mutatott semmilyen érzelmet közben. Ha úgy viselkedsz, mintha fel akarnál vágni, ahogy például az NFL-ben ismert Odell Beckham teszi, akkor Kobe nem jutott volna el ötvenegyig sem, nemhogy nyolcvanegyig. Mert akkor fizikailag bántani akartuk volna.”

Hat perc pihenőt kapott a meccsen (Fotó: Getty Images)

„Egyszerűen csak megtörtént”

„Nagyon meg akartuk nyerni ezt a meccset. Az elején megszerezték a vezetést, a bokám fájt, kicsit fáradt voltam, de meg kellett nyernünk ezt a mérkőzést, ezért át kellett ezt vészelnem. Nem is mertem álmodni erről gyerekként. Egyszerűen csak megtörtént, haver. Még nem igazán fogtam fel. A győzelemről szólt, ezért adtam bele mindent, aztán valami különlegessé vált” – mondta a mérkőzés után nyilatkozva Kobe Bryant, aki 4,2 másodperccel a mérkőzés vége előtt álló ováció közepette ülhetett a kispadra miután 46 mezőnydobásból 28-at értékesített (21 kétpontost és 7 triplát), valamint 18 büntetőt dobott be.

A Staples Centerben a szurkolók a mérkőzés közben és Kobe Bryant nyilatkozata közben is az „MVP! MVP!” rigmust skandáltak.

Kobe Bryant fel sem fogta, mit tett a Raptors ellen (Fotó: Imago Images)

„Ha itt ülnék és azt mondanám, hogy értem, mi történt, az hazugság lenne. Még álmomban sem gondoltam ilyenre.

Nagyszerű érzés egy remek show-t rendezni itt” – tette hozzá Bryant a pálya széléről nyilatkozva. Phil Jackson, a Los Angeles Lakers edzője röviden így értékelt: „Ez igazán látványos, egy teljesen új szint volt. Láttam már néhány figyelemre méltó mérkőzést, de ilyet még soha.”

Lawrence Tanter, a Los Angeles bemondója sok mindent látott már, Bryant ponttermése neki és barátjának, a pontszámlálásért felelős John Radcliffe-nek is sok volt. „Nagyon nehezen talált helyet a ponttáblán, hogy beírja az összes pontot, amit Kobe szerzett. Iszonyú fárasztó feladat volt ez neki, mert még nem találkozott ilyennel. Így panaszkodott nekem: Ember, kisebb betűkkel kell írnom” – emlékezett vissza Tanter, aki a mérkőzésén végén ezekkel a szavakkal búcsúzott a szurkolóktól: „Őrizzétek meg a Staples Center történelmi éjszakájának belépőjegyét.”

Szürke vasárnap estének indult, legendás emlék lett belőle (Fotó: Getty Images)

„Nem figyeltem, hogy hány pontja van. Amikor az asszisztensem, Frank Hamblen felé fordulva azt mondtam: „Azt hiszem, jobb, ha most leveszem a pályáról”, ő azt válaszolta: „Nem hiszem, hogy megteheted. Hetvenhét pontja van” – mondta Phil Jackson, a Lakers vezetőedzője a Los Angeles Timesnak, majd hozzátette: „Így hát hagytuk, amíg el nem érte a nyolcvan pontot. Ez egy olyan este volt, amikor semmit sem tehettél, hogy megállítsd.” Phil Jackson és Kobe Bryant (Fotó: Getty Images) „Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen történelmi pillanatnak lehetek szemtanúja – mondta Devean George, Bryant Los Angeles-i csapattársa, akivel hat és fél szezont töltött együtt. – Nem tudom megmondani, honnan jött ez. Csak támadott, támadott, támadott – minden alkalommal, amikor megkapta a labdát.” „A legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy rendkívül kitartó – vélte Sam Mitchell, a Raptors edzője. – Mindenféle védekezést alkalmaztunk. Kisebb játékosokat állítottunk rá, hátha megakadályozzuk, hogy hozzá kerüljön a labda, embereztünk, de próbáltuk a zónavédekezést is. Figyelj, nem ugrálok örömömben a nyolcvanegy pont miatt, de ez van. Semmit sem tehetek ellene, ezért nincs az, hogy ne tudnék éjszaka elaludni. Ha választhatnék, természetesen inkább azt szeretném, ha valaki más ellen szerezte volna a nyolcvanegy pontot, de Kobe már csak ilyen.” Chris Bosh, a Torontóban kezdőként 18 pontot szerző játékos így emlékezett vissza: „Kobe akár ötven pontot is szerezhetett volna, nem számított, amíg nyerünk. Csak arra emlékszem, hogy kijött, és úgy tűnt, mintha nem tudna hibázni. Minden hárompontost bedobott, minden dobása bement, és rengeteg büntetője volt. Emlékszem oda-vissza rohangáltam, és azt mondogattam: „Ez nem lehet igaz.” Mintha egy álomban ragadtál volna. Hogy tudjuk megállítani ezt?” A liga pontrekorderének, a négyszeres bajnok LeBron Jamesnek is van egy története Kobe Bryant 81 pontos mérkőzése kapcsán. „Valahányszor mondok valamit, mindenki azt hiszi, hogy hazudok. Vannak haverjaim, akik velem nézték a meccset a házamban. Amikor Kobe hatvan pontnál tartott, mondtam is a többieknek, hogy a francba, ma este talán eléri a nyolcvan pontot” – mondta James a Complex 360 With Speedy című műsorban. Lamar Odom nyolc pontig és tíz lepattanóig jutott (Fotó: Getty Images) „Huszonöt ponttal vezettünk azon a meccsen – mondta Lamar Odom a The Bootleg Kev podcastben. – Tudod, mi a legőrültebb abban a meccsben? Láttam Kobe-t hihetetlen dobásokat végrehajtani, olyanokat, amiket el sem tudsz képzelni. Azon a meccsen viszont csak a szokásos Kobe volt. Egyszerű alapszintű dolgok, kétlábas ugrások, semmi nehéz dobás, csak néhány fadeaway itt-ott, de ha belegondolsz, ez csak sima, egyszerű kosárlabda volt.” „Ott ülsz, nézed, és olyan, mintha egy csoda zajlana a szemed előtt, de nem tudod felfogni” – mondta Jerry Buss, a Lakers tulajdonosa. – Valahogy az agyad nem működik. A legegyszerűbb megközelítés az, hogy mindenki emlékszik minden ötvenpontos mérkőzésre, amit valaha látott. Kobe Bryant ötvenöt pontot szerzett csak a második félidőben.” Róla MONDTÁK

Fotó: Imago Images

Michael Jordan karrierje során a 69 volt a legtöbb szerzett pont. Addig csak négy játékosnak sikerült valaha 70 pont felett teljesítenie: Wilt Chamberlainnek, Elgin Baylornek, David Thompsonnak és David Robinsonnak. Később hozzájuk csatlakozott Damian Lillard, Donovan Mitchell és Luka Doncic is. Bryant teljesítménye ugyanazon az estén történt, amikor az NBA-ben 11 év óta a legmagasabb pontszámú mérkőzést játszották. A Seattle két hosszabbítás után 152–149-re legyőzte a Phoenixet. Azelőtt 1995-ben játszották az NBA legutóbbi 300 pontos mérkőzését, amikor a Dallas szintén két hosszabbítás után 156–147-re felülmúlta a Houstont. Chamberlain 1962. március 2-án 100 pontot szerzett a Philadelphia színeiben a New York Knicks ellen, 63 mezőnykísérletből 36-ot, 32 büntetődobásból 28-at értékesítve, miközben a teljes 48 percet végigjátszotta. Bryant 42 percet töltött a pályán, nála többet kapott Lamar Odom (43), míg a Raptorsban Chris Bosh (43) és Jalen Rose (44) is. Bryant 46 mezőnykísérletből 28 volt pontos, míg 20 büntetőjéből 18 talált gyűrűbe. A 81 pontja mellett hat lepattanója, két gólpassza, három labdaszerzése és egy blokkja volt. Chamberlain 59 pontot szerzett a második félidőben – ő volt az egyetlen játékos, aki több pontot szerzett egy félidőben, mint Bryant 55 pontja a mérkőzés második felében. A Los Angeles addigi franchise-rekordját Elgin Baylor tartotta, aki 1960. novemberében 71 pontot szórt New Yorkban. érdekességek

A Nike Kobe Bryant emlékezetes teljesítményének 20. évfordulójára ismét forgalomba hozza a kosaras akkor viselt cipőjét. A Zoom Kobe 1 Portro nevű cipő 210 dolláros, azaz csaknem 70 ezer forintos áron lesz elérhető. Természetesen meg is filmesítették a történelmi estét. A 2023-ban megjelent bő egyórás alkotásban az archív felvételek mellett több korábban nem látott exkluzív jelenet és interjú is látható. Megszólal többek között Kobe Bryant, Sam Mitchell és Michael Jordan is. A dokumentumfilm az IMDB oldalán 6.4-es értékelést kapott. Hét évvel a 81 pontos teljesítménye után, 2013-ban Bryant visszanézte a mérkőzést és az X-en (akkori nevén Twitter) kommentálta a történéseket. „Tizennégy pont hátrányban, kezdek bemelegedni... ezen a ponton a vesekövem se passzolnám le.” Majd később ezt írta: A kihagyott könnyű dobásokat elnézve, meg lehetett volna a száz pont is.” Viccesen megjegyezte, „tudtam, hogy friss hajvágás kellett volna erre a meccsre.” „Ez a mérkőzés volt az első és egyetlen, amelyen a nagymamám látott élőben játszani a profik között. Pont a nagypapám születésnapján” – zárta a meccsnézést Bryant. Bryant végigkommentálta a mérkőzést, amelyről film is készült

Ebben a cipőben szerzett 81 pontot Kobe Bryant (Fotó: Getty Images)

P JÁTÉKOS DÁTUM VE JP MK (S) T (S) B (S) 100 1. Wilt Chamberlain 1962. 03. 02. 169–147 48 63 (36) — 32 (28) 81 2. Kobe Bryant 2006. 01. 22. 122–104 42 46 (28) 13 (7) 20 (18) 78 3. Wilt Chamberlain 1961. 12. 08. 147–151 63 62 (31) — 31 (16) 73 4. Wilt Chamberlain 1962. 01. 13. 135–117 48 48 (29) — 25 (15) Wilt Chamberlain 1962. 11. 16. 127–111 48 43 (29) — 19 (15) David Thompson 1978. 04. 09. 137–139 43 38 (28) — 20 (17) Luka Doncic 2024. 01. 26. 148–143 45 33 (25) 13 (8) 16 (15) 72 8. Wilt Chamberlain 1962. 11. 3. 115–127 Nincs adat 48 (29) — 18 (14) 71 9. Elgin Baylor 1960. 11. 15. 123–108 45 48 (28) — 18 (15) David Robinson 1994. 04. 24. 112–97 44 41 (26) 2 (1) 25 (18) Donovan Mitchell 2023. 01. 02. 145–134 50 34 (22) 15 (7) 25 (20) Damian Lillard 2023. 02. 26. 131–114 39 38 (22) 22 (13) 14 (14) Egy mérkőzésen elért legtöbb pont az NBA-ben

P=pontszám, VE=végeredmény, JP=játékperc, MK=mezőnykísérlet, T=triplák, S=sikeres