Hiába a dupla duplázó Doncic, a Clippers nyerte a Los Angeles-i rangadót – videó
Steph Curry nyolc triplát értékesítve 38 pontig jutott Dallasban, a Mavericks így is 123–115-re legyőzte a Golden State Warriorst. A hazaiaknál az 1/1-es Cooper Flagg 21 pontos, 11 lepattanós dupla duplát ért el, míg Naji Marshall 30 ponttal zárt.
A mérkőzés után Klay Thompson és Curry örömmel köszöntötte egymást.
De'Aaron Fox hat triplát és 31 pontot dobott, míg Victor Wembanyama 26 pontot és 13 lepattanót szerzett, a San Antonio Spurs 126–109-re nyert a Utah Jazz vendégeként és továbbra is második a Nyugati konferenciában.
Kevin Durant 36 pontot dobott, de rajta kívül senki sem jutott 17 pont fölé a Houstonban. Ellenben Tyrese Maxey 36 pontos, 10 asszisztos dupla duplát ért el, Joel Embiid pedig tripla duplával (32 pont, 15 lepattanó, 10 gólpassz) zárt, a 76ers pedig hosszabbítás után legyűrte a Houstont.
A Clippers a Lakerst fogadta a Los Angeles-i rangadón. A hazaiak az első negyed végétől vezettek, a félidőre már közel 20 pont volt a két csapat között. A Lakers a végjátékra három pontra is feljött, de az egyenlítés már nem sikerült, így a Clippers nyerte a rangadót. Luka Doncic 32 pontos, 11 lepattanós dupla duplát ért el, LeBron James 23 ponttal zárt, utánuk a harmadik legeredményesebb vendégjátékos Rui Hacsimura volt 12 ponttal.
A Clippersben Kawhi Leonard 24 pont ért el, James Harden (18 pont, 19 lepattanó) és Ivica Zubac (18 pont, 19 lepattanó) is dupla duplát ért el.
NBA
Alapszakasz
Orlando Magic–Charlotte Hornets 97–124
Philadelphia 76ers–Houston Rockets 128–122 – hosszabbítás után
Washington Wizards–Denver Nuggets 97–107
Dallas Mavericks–Golden State Warriors 123–115
Minnesota Timberwolves–Chicago Bulls 115–120
Utah Jazz–San Antonio Spurs 109–126
Los Angeles Clippers–Los Angeles Lakers 112–104
Portland Trail Blazers–Miami Heat 127–110