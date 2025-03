Kós Hubert amerikai egyetemi bajnok lett 200 vegyesen

A Seattle Fedreral Way nevű külvárosában zajló állami döntő egyik legnagyobb csatáját hozta Kós Hubert és a tavalyi bajnok Destin Lasco összecsapása 200 vegyesen. Az előfutamok során Kós volt a leggyorsabb, 1:38.89-et úszott, de négy riválisa is 1:40 percen belüli idővel hangolt a döntőre. Abban a tavaly 1:37.91-es idővel győző, ezúttal gyengébben kezdő (fél távnál egy másodperces hátrányban lévő) Lasco volt a legkitartóbb üldöző, sőt, a gyorsúszásban a jobb fordulójával Kós elé is került, de a célfotó, illetve hét századmásodperc a magyarnak kedvezett: Kós 1:37.91-gyel nyert, ugyanannyival, mint egy évvel ezelőtt Lasco, és aminél csak egy gyorsabb menet volt ebben a számban az NCAA történetében, Léon Marchand-é 2023-ban (1:36.34).

„Nagyon jó csata volt, ez minden idők második legjobbja, de azért Léon másfél másodperccel jobbat tud ennél – mondta visszafogottan a 22. életévét pénteken betöltő Kós Hubert. – Próbáltam magamra összpontosítani, de ha látom Destint magam mellett az utolsó huszonöt méteren, muszáj rá is figyelnem, mert imádok versenyezni. Az ilyen pillanatokért sportolok. Tavaly nagyon megvert, de idén visszavágtam.”

Kós elmondta, mielőtt Bob Bowmannel együtt dolgozott, a 200 vegyesen az volt a taktikája, hogy az első százon mindent belead, aztán reménykedik benne, hogy nem érik utol a végéig.

„Az utolsó ötvenen mindig majdnem elsüllyedtem. Messzire jutottam azóta – mondta Kós, és a 200 méteres hátúszásban megszerzett olimpiai bajnoki címéről is beszélt. – Az olimpiai győzelem megnyugtatott. Három éve minden úszásom előtt izgultam, de Párizs óta nincs mitől tartanom, hiszen a lehető legnagyobb siker már megvan. Azután minden más ajándék, ahogy ez az NCAA-bajnoki cím is.”

Az egyéni siker mellett fontos Kós számára, hogy iskolája, az austini Texas Egyetem is megnyerje a csapatbajnoki címet a 32 intézmény sportolóit felvonultató nagydöntőben, és a csütörtöki versenynap után, féltávnál 30.5 pontos előnnyel vezet is a Kalifornia Egyetem előtt.