Kós Hubert 100 háton is megnyerte az amerikai egyetemi bajnokságot

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar versenyző – aki egy nappal korábban 200 yard vegyesen győzött – 43.20 másodperccel diadalmaskodott, ami hatalmas egyetemi rekord, Luca Urlando 2022-es 43.35-ös csúcsát adta át a múltnak. A Magyar Úszószövetség közösségi oldala arról számolt be, hogy ha hivatalosan nem is hívják annak, de Kós ideje világcsúcsnak tekinthető, hiszen nem csupán az NCAA-rekordot adta át a múltnak, hanem a US Open csúcsot is, ami az jelenti, hogy a kizárólag az észak-amerikai versenyeken rendezett 100 yardot még soha senki nem úszta ilyen gyorsan, mint ő. Ráadásul Kós fél órával egyéni sikere után a vegyesváltón már pillangón tolta a texasiakat, akik ezüstérmet szereztek, így közel állnak ahhoz, hogy a Texasé legyen az egyetemi bajnoki cím.

A 22 éves Kós a viadal harmadik napján egy második hellyel is gazdagodott a 400 yardos vegyesváltó tagjaként. A magyar klasszis még fő számában, 200 yard háton is indul majd, Sárkány Zalán pedig 1650 yard gyorson címvédőként lesz érdekelt.

Kóst tavaly az év magyar férfi sportolójává választották, miután 200 méter háton aranyérmet szerzett a párizsi olimpián. A Wayben zajló viadalon múlt pénteken Ábrahám Minna 200 gyorson a győztestől mindössze hat századmásodperccel elmaradva lett második 1:40.56 perces idővel óriási egyéni csúccsal, mely iskolai csapata, a USC Troyans (University of South California) történetének valaha volt legjobb eredménye ebben a számban.