Egyetemi világjátékok: dupla ezüst az ötödik versenynapon

Az ötödik versenynap nem telt el érem nélkül – férfi párbajtőrcsapatunk egészen a döntőig menetelt, legyőzve Svájcot a negyeddöntőben, majd a franciákat az elődöntőben. A döntőben aztán a japánokat jöttek – a párbaj a végletekig kiélezett volt, többször sikerült az egyenlítés a mieinknek, de végül elmaradt a bravúr az utolsó asszóban, 45:44-re kikapott a magyar csapat, ezzel ezüstérmet szerezve.

Kovács Gergely, a csapat egyik tagja értékelt a döntő után: „Nagyon nehéz ágon jutottunk be a döntőbe, egy meglepően küzdős dél-afrikai csapattal kezdtünk, majd legyőztük Svájcot és Franciaországot is. A döntőben volt egy hullámvölgyünk, de megpróbáltuk ezt visszahozni, és sikerült is, erre nagyon büszkék lehetünk.”

A női tőrcsapat már nem volt ilyen szerencsés, a legjobb 16 között Makaó búcsúztatta őket.

Berlinben tovább zajlott az úszás, ahol Tankó Beatrix hatalmas versenyzéssel elhozta az ezüstérmet 100 méter pillangón, alig 0.39 másodperccel lemaradva az első helyen végző amerikai versenyzőtől. Kalmár Aliz 200 méteres mellúszásban az ötödik helyen fejezte be a döntőt. Az úszószámok mellett hétfőn tartották a női 3 méteres műugrás döntőjét is, amelyben Kun Patrícia képviselte hazánkat és a 11. helyen végzett.

Megkezdték az egyetemi világbajnokságon való szereplést a női és a férfi strandröplabda párosok is. A meccseknek az ASC Duisburg ad otthont, ahogy vízilabdásainknak is. Megkezdődtek a strandröplabda-csoportmeccsek, sajnos egyik csapatunk sem rajtolt jól. A férfi együttes egy megnyert szett után végül 2:1-re kikapott Moldovától, női csapatunk pedig a csehek ellen szenvedett 2:0-s vereséget. A férfiak a csoportkörben még Ománt és Ausztráliát kapják ellenfélként, a női párosunk pedig még a brazilok, valamint a spanyolok ellen áll fel, azaz van még esély mindkét csapatnak a javításra.

Vízilabdában a férfiakon volt a sor, a csoportkör utolsó meccsét a házigazda Németországgal játszották. Csakúgy, mint vasárnap a női együttes, a férfiak is megszerezték a csoportelsőséget, hiszen a mai meccs végeredménye 15–13 lett a javukra.

Szintén hétfőn kezdődött az atlétikai versenyszámok végtelen sora Bochumban, ahol az első versenynapon még csak kvalifikációs számokat tartottak.