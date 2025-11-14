NHL: Brad Marchand 1000. pontja, kiütéssel nyert a Stars

A Detroit Red Wings 6–3-ra múlta felül az Anaheim Ducksot, ezzel hárommeccses vereségszériát szakított meg. Alex DeBrincat volt az este hőse: két gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott. A Florida Panthers 6–3-ra győzte le a Washington Capitalst, a meccs pedig Brad Marchand karrierje szempontjából is emlékezetes maradt. A rutinos csatár két asszisztjával elérte pályafutása 1000. NHL-pontját. Sam Reinhart két góllal járult hozzá a floridai sikerhez.

A breakdown of Brad Marchand's 1,000 points! 👀 pic.twitter.com/Fvd7jhLp1o — NHL (@NHL) November 14, 2025

A Dallas Stars 7–0-s kiütéses győzelmet aratott a Canadiens otthonában. Jason Robertson két gólt ütött, Casey DeSmith pedig 24 védéssel hozta a hibátlan mérkőzést, amely egyben a Stars idénybeli leghosszabb, négymeccses győzelmi sorozatának folytatása. Az Ottawa Senators 5–3-ra verte a Bostont, miután Tim Stützle a harmadik harmadban két gólt is vállalt, köztük a győztes találatot bő öt perccel a vége előtt.

A Los Angeles Kings 4–3-ra győzött a Maple Leafs ellen, a ráadás 35. másodpercében Quinton Byfield találatával. A fiatal csatár emellett egy gólpasszt is szerzett. A Columbus Blue Jackets 5–4-re múlta felül az Edmonton Oilers csapatát. Mathieu Olivier volt a meccs meglepetéshőse két góllal és egy assziszttal.

Fotó: Getty Images

A Calgary Flames 2–0-ra verte a San Jose Sharkst, Dustin Wolfnak mindössze 16 lövést kellett hárítania ahhoz, hogy lehúzza idénybeli első kapott gól nélküli meccsét. Denverben a Colorado Avalanche 6–3-ra kerekedett felül a Buffalo Sabressen. Martin Necas két gólt és két gólpasszt jegyzett, Gavin Brindley pedig egy gól–egy assziszt párossal segítette csapatát, köztük a második harmad végén szerzett vezető találattal.

A New York Islanders hosszabbításban 4–3-ra győzött a Golden Knights otthonában. Jean-Gabriel Pageau emberhátrányban szerzett, egyéni akcióból elért gólja bizonyult a győztes találatnak, amely a vendégek harmadik egymás utáni sikerét jelentette.

NHL

ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Anaheim Ducks 6–3

Florida Panthers–Washington Capitals 6–3

Montreal Canadiens–Dallas Stars 0–7

Ottawa Senators–Boston Bruins 5–3

Toronto Maple Leafs–Los Angeles Kings 3–4 – hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets–Edmonton Oilers 5–4

Calgary Flames–San Jose Sharks 2–0

Colorado Avalanche–Buffalo Sabres 6–3

Seattle Kraken–Winnipeg Jets 5–3

Vegas Golden Knights–News York Islanders 3–4 – hosszabbítás után