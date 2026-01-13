Nemzeti Sportrádió

Hozta a kötelezőt az Esztergom, közel 30 góllal verte meg a sereghajtót a női kézilabda NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.13. 19:39
null
Könnyedén nyert az Esztergom (Fotó: Esztergom Handball/Facebook)
Címkék
Kozármisleny KA Mol Esztergom női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 11. fordulójának első mérkőzésén az Esztergom hazai pályán 44–15-re legyőzte az utolsó helyezett Kozármislenyt.

Az elmúlt öt tétmeccsén egy győzelmet arató Esztergom 5–5 után elhúzott négy góllal, majd a szünetre el is döntötte a mérkőzést. A Kozármisleny a második félidőben csak ötször talált be, így 29 gólos vereséget szenvedett, s továbbra sincs pontja az idényben.

Mint az MTI kiemelte, az Európa-ligában csoportkörös királyvárosiak sikeréhez Herczeg Lili 15 védéssel, Szmolek Apollónia és Teplán Korina egyformán hét találattal járult hozzá, míg Hajtai Vanessza – aki a klub közösségi oldala alapján megszerezte 250. gólját esztergomi színekben – ötször volt eredményes. A vendégeknél a 2007-es születésű Bernhardt Panna hat találatig jutott. 44–15

NŐI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ
Mol Esztergom–Kozármisleny KA 44–15 (21–10)
Részletes jegyzőkönyv később.

A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdán játsszák
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC
18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)
Szombaton játsszák
17.00: NEKA–Váci NKSE
18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC
18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE

    
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Győr1010349–224+12520
  2. Debrecen1010334–224+11020
  3. FTC1091338–231+10718
  4. Esztergom11713356–299+5715
  5. Székesfehérvár1073269–248+2114
  6. Vác10514293–280+1311
  7. Mosonmagyaróvár10415266–257+99
  8. Kisvárda1046257–292–358
  9. Szombathely10325280–323–438
10. Vasas10316270–305–357
11. Budaörs10226251–299–486
12. NEKA1028249–306–574
13. Dunaújváros1028241–317–762
14. Kozármisleny1111239–387–1480

 

Kozármisleny KA Mol Esztergom női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Nyert a Budaörs ellen, és már negyedik a Fehérvár a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.01.10. 18:21

A 11 perces gólcsend is belefért, az Óvár legyőzte és megelőzte az SZKKA-t a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.01.07. 19:51

Tíz meccs után sem talált legyőzőre a Debrecen a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.01.05. 20:36

Kristina Jörgensen távozik a Győri Audi ETO-tól – hivatalos

Kézilabda
2026.01.05. 10:12

Húszgólos győzelemmel kezdte az évet az FTC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.01.04. 17:50

A Győr bejelentette a francia világbajnok kézilabdázó érkezését – hivatalos

Kézilabda
2026.01.02. 09:11

Videó: időn túli szabaddobással mentett pontot a Budaörs

Kézilabda
2025.12.31. 08:56

A Vác kiütötte a hét ifistát nevező Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.12.30. 18:46
Ezek is érdekelhetik