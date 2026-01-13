Hozta a kötelezőt az Esztergom, közel 30 góllal verte meg a sereghajtót a női kézilabda NB I-ben
Az elmúlt öt tétmeccsén egy győzelmet arató Esztergom 5–5 után elhúzott négy góllal, majd a szünetre el is döntötte a mérkőzést. A Kozármisleny a második félidőben csak ötször talált be, így 29 gólos vereséget szenvedett, s továbbra sincs pontja az idényben.
Mint az MTI kiemelte, az Európa-ligában csoportkörös királyvárosiak sikeréhez Herczeg Lili 15 védéssel, Szmolek Apollónia és Teplán Korina egyformán hét találattal járult hozzá, míg Hajtai Vanessza – aki a klub közösségi oldala alapján megszerezte 250. gólját esztergomi színekben – ötször volt eredményes. A vendégeknél a 2007-es születésű Bernhardt Panna hat találatig jutott. 44–15
NŐI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ
Mol Esztergom–Kozármisleny KA 44–15 (21–10)
Részletes jegyzőkönyv később.
A TOVÁBBI PROGRAM
Szerdán játsszák
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC
18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)
Szombaton játsszák
17.00: NEKA–Váci NKSE
18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC
18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|10
|10
|–
|–
|349–224
|+125
|20
|2. Debrecen
|10
|10
|–
|–
|334–224
|+110
|20
|3. FTC
|10
|9
|–
|1
|338–231
|+107
|18
|4. Esztergom
|11
|7
|1
|3
|356–299
|+57
|15
|5. Székesfehérvár
|10
|7
|–
|3
|269–248
|+21
|14
|6. Vác
|10
|5
|1
|4
|293–280
|+13
|11
|7. Mosonmagyaróvár
|10
|4
|1
|5
|266–257
|+9
|9
|8. Kisvárda
|10
|4
|–
|6
|257–292
|–35
|8
|9. Szombathely
|10
|3
|2
|5
|280–323
|–43
|8
|10. Vasas
|10
|3
|1
|6
|270–305
|–35
|7
|11. Budaörs
|10
|2
|2
|6
|251–299
|–48
|6
|12. NEKA
|10
|2
|–
|8
|249–306
|–57
|4
|13. Dunaújváros
|10
|–
|2
|8
|241–317
|–76
|2
|14. Kozármisleny
|11
|–
|–
|11
|239–387
|–148
|0