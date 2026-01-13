Hozta a kötelezőt az Esztergom, közel 30 góllal verte meg a sereghajtót a női kézilabda NB I-ben

Az elmúlt öt tétmeccsén egy győzelmet arató Esztergom 5–5 után elhúzott négy góllal, majd a szünetre el is döntötte a mérkőzést. A Kozármisleny a második félidőben csak ötször talált be, így 29 gólos vereséget szenvedett, s továbbra sincs pontja az idényben.

Mint az MTI kiemelte, az Európa-ligában csoportkörös királyvárosiak sikeréhez Herczeg Lili 15 védéssel, Szmolek Apollónia és Teplán Korina egyformán hét találattal járult hozzá, míg Hajtai Vanessza – aki a klub közösségi oldala alapján megszerezte 250. gólját esztergomi színekben – ötször volt eredményes. A vendégeknél a 2007-es születésű Bernhardt Panna hat találatig jutott. 44–15

NŐI KÉZILABDA NB I

11. FORDULÓ

Mol Esztergom–Kozármisleny KA 44–15 (21–10)

Részletes jegyzőkönyv később.

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerdán játsszák

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC

18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)

Szombaton játsszák

17.00: NEKA–Váci NKSE

18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC

18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda Master Good SE