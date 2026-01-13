A Cadillac tesztfestést mutatott be – képek
A Formula–1-es rajtrácshoz jövőre csatlakozó Cadillac korábban már megmutatta, milyen látványvilágot álmodott meg a csapatának, míg most különleges tesztfestést leplezett le, amivel valamennyi ellenfelét megelőzte.
Az amerikai csapat kedd délután nyilvánosságra hozta, milyen dizájnt kapnak az autói a január 26. és 31. között rendezendő privát teszten, amelynek a Circuit de Catalunya ad otthont. Az istálló gépei feketébe öltöznek, és a márka emblémája mellett az alkalmazottak nevei törik meg rajtuk az egyszínűséget.
A Cadillac végleges fényezéséről február 8-án, a Super Bowl döntőjének félidei szünetében hull le a lepel. A csapat a Sergio Pérez, Valtteri Bottas pilótapárossal mutatkozik be a királykategóriában.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|január 23.
|Red Bull
|január 15.
|Mercedes
|január 22.
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|január 23.
|Haas
|január 23.
|Visa Cash App Racing Bulls
|január 15.
|Williams
|február 3.
|Audi
|január 20.
|Cadillac
|február 8.