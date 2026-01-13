A Cadillac tesztfestést mutatott be – képek

A Formula–1-es rajtrácshoz jövőre csatlakozó Cadillac korábban már megmutatta, milyen látványvilágot álmodott meg a csapatának, míg most különleges tesztfestést leplezett le, amivel valamennyi ellenfelét megelőzte.

Az amerikai csapat kedd délután nyilvánosságra hozta, milyen dizájnt kapnak az autói a január 26. és 31. között rendezendő privát teszten, amelynek a Circuit de Catalunya ad otthont. Az istálló gépei feketébe öltöznek, és a márka emblémája mellett az alkalmazottak nevei törik meg rajtuk az egyszínűséget.

A Cadillac végleges fényezéséről február 8-án, a Super Bowl döntőjének félidei szünetében hull le a lepel. A csapat a Sergio Pérez, Valtteri Bottas pilótapárossal mutatkozik be a királykategóriában.