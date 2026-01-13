Nemzeti Sportrádió

A Cadillac tesztfestést mutatott be – képek

2026.01.13. 17:19
A Cadillac különleges tesztfestéssel készült (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Cadillac kedd délután megmutatta, milyen dizájnt kapnak az autói a 2026-os idényt megelőző barcelonai teszten.

A Formula–1-es rajtrácshoz jövőre csatlakozó Cadillac korábban már megmutatta, milyen látványvilágot álmodott meg a csapatának, míg most különleges tesztfestést leplezett le, amivel valamennyi ellenfelét megelőzte.

Az amerikai csapat kedd délután nyilvánosságra hozta, milyen dizájnt kapnak az autói a január 26. és 31. között rendezendő privát teszten, amelynek a Circuit de Catalunya ad otthont. Az istálló gépei feketébe öltöznek, és a márka emblémája mellett az alkalmazottak nevei törik meg rajtuk az egyszínűséget.

A Cadillac végleges fényezéséről február 8-án, a Super Bowl döntőjének félidei szünetében hull le a lepel. A csapat a Sergio Pérez, Valtteri Bottas pilótapárossal mutatkozik be a királykategóriában.

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red Bulljanuár 15.
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

