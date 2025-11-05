NHL: a Minnesota úgy lőtte a győztes gólt, hogy nem volt a helyén a kapu – videó
A Panthers az első három gólra még tudott válaszolni a legutóbbi játéknap leggólgazdagabb összecsapásán, de a középső periódus hajrájában érkezett negyedik Ducks-gólt a záró húsz percben újabb három hazai találat követte. A győztes csapat vezére Cutter Gauthier volt három góllal és egy gólpasszal – az amerikai válogatott hokis (aki Svédországban született, az apja, Sean Gauthier pedig kanadai válogatott volt) már tíz találatnál tart ebben az idényben, amivel ötös holtversenyben vezeti a góllövőlistát.
Ugyanennyinél jár az edmontoni Leon Draisaitl is, aki ugyan betalált a Dallas ellen, az Oilers – 3–1-es előnyét elvesztve – a szétlövésben alulmaradt a Stars ellen.
A játéknapon öt mérkőzés zárult döntetlennel 60 perc után. A Montréal 0–3-ról fordított 4–3-ra a Philadelphia ellen négy második harmados góllal, a Flyers azonban a harmadik harmadban kiharcolta a hosszabbítást, majd szétlövésben meg is nyerte a meccset.
A legbizarrabb túlóra a Minnesota–Nashville mérkőzésen történt, a ráadásban a vendéglátó csapat úgy szerezte meg a győztes gólt, hogy a Predators kapuja nem volt a helyén. Miután Marcus Johansson középen megkapta a korongot, Justus Annunen kapus véletlenül eltolta a helyéről a kaput, de Johansson átütötte a gólvonal felett a pakkot, és a játékvezetők érvényesnek találták a gólt.
A Winnipeget 3–0-ra felülmúló Los Angeles Kingsben pályafutása 1400. mérkőzésén játszott Corey Perry, ezzel az NHL történetének 44. játékosaként érte el ezt a mérföldkövet. A 40 éves kanadai szélső az aktív játékosok közül Brent Burns (1511), Alekszandr Ovecskin (1503) és Anze Kopitar (1464) után negyedikként jutott el 1400 meccsig. A mérkőzésen a Kings svéd csatára, Adrian Kempe pályafutása 200. találatát érte el az NHL-ben.
NHL, ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Carolina Hurricanes 0–3
Montréal Canadiens–Philadelphia Flyers 4–5 – szétlövés után
New York Islanders–Boston Bruins 3–4 – szétlövés után
Buffalo Sabres–Utah Mammoth 1–2 – hosszabbítás után
Dallas Stars–Edmonton Oilers 4–3 – szétlövés után
Minnesota Wild–Nashville Predators 3–2 – hosszabbítás után
Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning 3–2
Vegas Golden Knights–Detroit Red Wings 1–0
Anaheim Ducks–Florida Panthers 7–3
Los Angeles Kings–Winnipeg Jets 3–0