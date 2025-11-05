NHL: a Minnesota úgy lőtte a győztes gólt, hogy nem volt a helyén a kapu – videó

A Panthers az első három gólra még tudott válaszolni a legutóbbi játéknap leggólgazdagabb összecsapásán, de a középső periódus hajrájában érkezett negyedik Ducks-gólt a záró húsz percben újabb három hazai találat követte. A győztes csapat vezére Cutter Gauthier volt három góllal és egy gólpasszal – az amerikai válogatott hokis (aki Svédországban született, az apja, Sean Gauthier pedig kanadai válogatott volt) már tíz találatnál tart ebben az idényben, amivel ötös holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

Ugyanennyinél jár az edmontoni Leon Draisaitl is, aki ugyan betalált a Dallas ellen, az Oilers – 3–1-es előnyét elvesztve – a szétlövésben alulmaradt a Stars ellen.

A játéknapon öt mérkőzés zárult döntetlennel 60 perc után. A Montréal 0–3-ról fordított 4–3-ra a Philadelphia ellen négy második harmados góllal, a Flyers azonban a harmadik harmadban kiharcolta a hosszabbítást, majd szétlövésben meg is nyerte a meccset.

A legbizarrabb túlóra a Minnesota–Nashville mérkőzésen történt, a ráadásban a vendéglátó csapat úgy szerezte meg a győztes gólt, hogy a Predators kapuja nem volt a helyén. Miután Marcus Johansson középen megkapta a korongot, Justus Annunen kapus véletlenül eltolta a helyéről a kaput, de Johansson átütötte a gólvonal felett a pakkot, és a játékvezetők érvényesnek találták a gólt.

Wild hustle pays off! Overtime goal breaks Nashville's spirit. Kaprizov's line clutch again—this is why you never fade Minnesota's competitive edge. #WildHockey #NHLOvertimepic.twitter.com/hVx6i8Nc6a — Parlay Pete (@ParlaysPete) November 5, 2025

A Winnipeget 3–0-ra felülmúló Los Angeles Kingsben pályafutása 1400. mérkőzésén játszott Corey Perry, ezzel az NHL történetének 44. játékosaként érte el ezt a mérföldkövet. A 40 éves kanadai szélső az aktív játékosok közül Brent Burns (1511), Alekszandr Ovecskin (1503) és Anze Kopitar (1464) után negyedikként jutott el 1400 meccsig. A mérkőzésen a Kings svéd csatára, Adrian Kempe pályafutása 200. találatát érte el az NHL-ben.

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Carolina Hurricanes 0–3

Montréal Canadiens–Philadelphia Flyers 4–5 – szétlövés után

New York Islanders–Boston Bruins 3–4 – szétlövés után

Buffalo Sabres–Utah Mammoth 1–2 – hosszabbítás után

Dallas Stars–Edmonton Oilers 4–3 – szétlövés után

Minnesota Wild–Nashville Predators 3–2 – hosszabbítás után

Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning 3–2

Vegas Golden Knights–Detroit Red Wings 1–0

Anaheim Ducks–Florida Panthers 7–3

Los Angeles Kings–Winnipeg Jets 3–0