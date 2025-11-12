NHL: a Colorado megszakította az Anaheim nagy sorozatát

A ligát vezető Colorado sorozatban negyedszer nyert, ezúttal 4–1-re otthon a Nyugati főcsoport rangadóján, a 2. helyen álló Anaheim ellen. A Ducks sorozatban elért hét győzelem után kapott ki újra. A hazaiaknál Nathan MacKinnon három asszisztot jegyzett, míg Gabriel Landeskog 2022 márciusa után lőtt ismét gólt az alapszakaszban.

A játéknap két leggólgazdagabb meccse egyaránt 5–3-as végeredményt hozott: a Boston hazai jégen verte meg a Torontót, a Winnipeg viszont Vancouverben győzött.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 5–3

Carolina Hurricanes–Washington Capitals 1–4

Montreal Canadiens–Los Angeles Kings 1–5

Ottawa Senators–Dallas Stars 2–3 – hosszabbítás után

Minnesota Wild–San Jose Sharks 1–2 – hosszabbítás után

St. Louis Blues–Calgary Flames 3–2

Colorado Avalanche–Anaheim Ducks 4–1

Seattle Kraken–Columbus Blue Jackets 1–2 – szétlövéssel

Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 3–5