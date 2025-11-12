NHL: a Colorado megszakította az Anaheim nagy sorozatát
A ligát vezető Colorado sorozatban negyedszer nyert, ezúttal 4–1-re otthon a Nyugati főcsoport rangadóján, a 2. helyen álló Anaheim ellen. A Ducks sorozatban elért hét győzelem után kapott ki újra. A hazaiaknál Nathan MacKinnon három asszisztot jegyzett, míg Gabriel Landeskog 2022 márciusa után lőtt ismét gólt az alapszakaszban.
A játéknap két leggólgazdagabb meccse egyaránt 5–3-as végeredményt hozott: a Boston hazai jégen verte meg a Torontót, a Winnipeg viszont Vancouverben győzött.
NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 5–3
Carolina Hurricanes–Washington Capitals 1–4
Montreal Canadiens–Los Angeles Kings 1–5
Ottawa Senators–Dallas Stars 2–3 – hosszabbítás után
Minnesota Wild–San Jose Sharks 1–2 – hosszabbítás után
St. Louis Blues–Calgary Flames 3–2
Colorado Avalanche–Anaheim Ducks 4–1
Seattle Kraken–Columbus Blue Jackets 1–2 – szétlövéssel
Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 3–5