Nemzeti Sportrádió

NHL: a Colorado megszakította az Anaheim nagy sorozatát

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 07:38
null
A Colorado nyerte az Anaheim elleni rangadót (Fotó: facebook.com/coloradoavalanche)
Címkék
Colorado Avalanche jégkorong NHL
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján kilenc mérkőzést rendeztek.

 

 

A ligát vezető Colorado sorozatban negyedszer nyert, ezúttal 4–1-re otthon a Nyugati főcsoport rangadóján, a 2. helyen álló Anaheim ellen. A Ducks sorozatban elért hét győzelem után kapott ki újra. A hazaiaknál Nathan MacKinnon három asszisztot jegyzett, míg Gabriel Landeskog 2022 márciusa után lőtt ismét gólt az alapszakaszban.

A játéknap két leggólgazdagabb meccse egyaránt 5–3-as végeredményt hozott: a Boston hazai jégen verte meg a Torontót, a Winnipeg viszont Vancouverben győzött.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 5–3
Carolina Hurricanes–Washington Capitals 1–4
Montreal Canadiens–Los Angeles Kings 1–5
Ottawa Senators–Dallas Stars 2–3 – hosszabbítás után
Minnesota Wild–San Jose Sharks 1–2 – hosszabbítás után
St. Louis Blues–Calgary Flames 3–2
Colorado Avalanche–Anaheim Ducks 4–1
Seattle Kraken–Columbus Blue Jackets 1–2 – szétlövéssel
Vancouver Canucks–Winnipeg Jets 3–5

 

Colorado Avalanche jégkorong NHL
Legfrissebb hírek

NHL: hosszabbítások és gólzáporok játéknapja

Amerikai sportok
Tegnap, 6:58

Jégkorong: jól hangoltak a vb-re az U18-as lányok hazai pályán

Utánpótlássport
2025.11.10. 19:40

Erste Liga: lett vezetőedző érkezett Csíkszeredára

Jégkorong
2025.11.10. 11:31

NHL: MacKinnon ötpontos meccse, a Colorado legyőzte a Vancouvert

Amerikai sportok
2025.11.10. 08:47

NHL: négyen dupláztak a bajnoki döntős Edmonton ellen

Amerikai sportok
2025.11.09. 07:44

Jégkorong: a záró vereség ellenére is tornagyőztesek az U18-as lányok

Utánpótlássport
2025.11.08. 19:21

Németország-kupa: a harmadik helyen zárt a magyar női válogatott

Jégkorong
2025.11.08. 17:29

Jégkorong: simán legyőzte az U18-as fiúválogatott a szlovénokat

Utánpótlássport
2025.11.08. 16:35
Ezek is érdekelhetik