NBA: Doncic 38 pontot, Cunningham karriercsúcsot ért el, Wembanyama fontos triplákat dobott

A Los Angeles Lakers idegenben is megőrizte remek formáját: Luka Doncic 38 ponttal vezette csapatát a Charlotte Hornets elleni 121–111-es sikerhez.

A Detroit Pistons sorozatban hetedik győzelmét aratta, miután Cade Cunningham karriercsúcsot jelentő 46 pontot szerzett, ráadásul tripla duplát is elért a Washington Wizards ellen 137–135-re megnyert hosszabbításos mérkőzésen.



Orlandóban Desmond Bane triplája döntött a dudaszó pillanatában, amellyel a Magic 115–112-re múlta felül a Portland Trail Blazers gárdáját.

Hasonlóan drámai volt a Miami Heat és a Cleveland Cavaliers összecsapása: Andrew Wiggins alley-oop zsákolása a hosszabbítás végén hozta meg a 140–138-as győzelmet a floridaiaknak.

Victor Wembanyama ismét megvillantotta klasszisát: 38 ponttal és 12 lepattanóval zárt, a végjátékban pedig két kulcsfontosságú triplát is értékesített, amivel a San Antonio Spurs 121–117-re legyőzte a Chicago Bulls csapatát.

Dallasban a Milwaukee Bucks nagy hajrát bemutatva 13 pontos hátrányból fordított, és 116–114-re nyert a Mavericks ellen, így hiába ért el karriercsúcsot Cooper Flagg.

Grayson Allen 42 ponttal és 10 hárompontossal új egyéni rekordokat állított fel, így a Phoenix Suns 121–98-ra kiütötte a tartalékos New Orleans Pelicanst.

Anthony Edwards 35 ponttal vezette a Minnesota Timberwolvest a Utah Jazz elleni 120–113-as idegenbeli győzelemhez, folytatva parádés sorozatát a nyugati riválissal szemben.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Los Angeles Lakers 111–121

Detroit Pistons–Washington Wizards 137–135 – hosszabbítás után

Orlando Magic–Portland Trail Blazers 115–112

Miami Heat–Cleveland Cavaliers 140–138 – hosszabbítás után

Chicago Bulls–San Antonio Spurs 117–121

Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks 114–116

Phoenix Suns–New Orleans Pelicans 121–98

Utah Jazz–Minnesota Timberwolves 113–120

Los Angeles Clippers–Atlanta Hawks 102–105