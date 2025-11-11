Nemzeti Sportrádió

NBA: Doncic 38 pontot, Cunningham karriercsúcsot ért el, Wembanyama fontos triplákat dobott

2025.11.11. 07:57
null
Luka Doncic tovább szárnyal (Fotó: Getty Images)
Luka Doncic, Cade Cunningham és Victor Wembanyama is főszerepet vállalt NBA-meccsén magyar idő szerint kedd hajnalban, a játéknap bővelkedett izgalmas hajrákban és egyéni csúcsokban.

A Los Angeles Lakers idegenben is megőrizte remek formáját: Luka Doncic 38 ponttal vezette csapatát a Charlotte Hornets elleni 121–111-es sikerhez.

A Detroit Pistons sorozatban hetedik győzelmét aratta, miután Cade Cunningham karriercsúcsot jelentő 46 pontot szerzett, ráadásul tripla duplát is elért a Washington Wizards ellen 137–135-re megnyert hosszabbításos mérkőzésen.


Orlandóban Desmond Bane triplája döntött a dudaszó pillanatában, amellyel a Magic 115–112-re múlta felül a Portland Trail Blazers gárdáját.

Hasonlóan drámai volt a Miami Heat és a Cleveland Cavaliers összecsapása: Andrew Wiggins alley-oop zsákolása a hosszabbítás végén hozta meg a 140–138-as győzelmet a floridaiaknak.

Victor Wembanyama ismét megvillantotta klasszisát: 38 ponttal és 12 lepattanóval zárt, a végjátékban pedig két kulcsfontosságú triplát is értékesített, amivel a San Antonio Spurs 121–117-re legyőzte a Chicago Bulls csapatát.

Dallasban a Milwaukee Bucks nagy hajrát bemutatva 13 pontos hátrányból fordított, és 116–114-re nyert a Mavericks ellen, így hiába ért el karriercsúcsot Cooper Flagg.

Grayson Allen 42 ponttal és 10 hárompontossal új egyéni rekordokat állított fel, így a Phoenix Suns 121–98-ra kiütötte a tartalékos New Orleans Pelicanst.

Anthony Edwards 35 ponttal vezette a Minnesota Timberwolvest a Utah Jazz elleni 120–113-as idegenbeli győzelemhez, folytatva parádés sorozatát a nyugati riválissal szemben.

NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Los Angeles Lakers 111–121
Detroit Pistons–Washington Wizards 137–135 – hosszabbítás után
Orlando Magic–Portland Trail Blazers 115–112
Miami Heat–Cleveland Cavaliers 140–138 – hosszabbítás után
Chicago Bulls–San Antonio Spurs 117–121
Dallas Mavericks–Milwaukee Bucks 114–116
Phoenix Suns–New Orleans Pelicans 121–98
Utah Jazz–Minnesota Timberwolves 113–120
Los Angeles Clippers–Atlanta Hawks 102–105

 

